Days Gone: Tencent sta creando una copia cinese del gioco PS4?

Days Gone è un gioco amato, sopratutto da Tencent che pare star creando una copia del titolo di Bend Studio: ecco i dettagli in merito.

Days Gone, pur avendo ricevuto dalla critica voti medi, sta ottenendo un grande successo di pubblico in tutto il mondo (potete leggere la nostra recensione qui). Le avventure di Deacon, ambientate in un Oregon post-apocalittico, hanno convinto i giocatori e sono divenute fonte di ispirazione per molti, ad esempio alcuni creativi di Dreams, il sandbox di Media Molecule. Pare però che anche altri sviluppatori sono stati “ispirati” da Days Gone: parliamo di Tencent, sviluppatore e distributore cinese.

Tencent, infatti, pare essere al lavoro su un nuovo gioco, che richiama alla mente Days Gone. Non parliamo solo di una velata somiglianza, ma proprio di una copia uno a uno di alcune scene presenti nei trailer dell’esclusiva PlayStation 4. Le somiglianze sono troppe per poter pensare a un caso ed è chiaro che Tencent stia praticamente lavorando a una “copia cinese” di Days Gone: potete vederle a partire dal minuto 4:50, dove vengono messi a confronto il gioco di Tencent e Days Gone.

Moto e sparatorie sono elementi fondamentali del gameplay

Come avete potuto vedere, inoltre, il gioco non “prende ispirazione” solo da Days Gone, ma anche da State of Decay 2. È talmente palese che non sembra sia stata intenzione di Tencent nasconderlo. In realtà, però, non sappiamo niente di questo gioco: per ora abbiamo a disposizione solo un filmato e non possiamo sapere in cosa si evolverà questo potenziale gioco.

Diteci, secondo voi Sony e Microsoft si metteranno in mezzo e cercheranno di impedire l’esistenza di questo titolo, oppure il mercato cinese è “fuori dal loro controllo”? Bend Studio la prenderà come una cortese citazione, oppure sarà infastidito da quanto fatto da Tencent?