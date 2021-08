Dead Space si mostrerà questa sera, svelato l’orario

EA Motive ha recentemente annunciato una live a sorpresa sul suo canale di Twitch fissata per la serata del 31 agosto dove permetterà agli spettatori di dare finalmente una prima occhiata a Dead Space, remake annunciato durante lo scorso EA Play Live 2021.

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace. Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9 — Dead Space (@deadspace) August 30, 2021

L’annuncio è stato fatto da un tweet comparso sull’account ufficiale di Dead Space. Si parla di un “primissimo sguardo allo sviluppo” del remake, il quale permetterà a fan amanti della saga e nuove leve di conoscere i dettagli del progetto. Il tweet di EA Motive non suggerirebbe la presenza di un gameplay, ma contiamo di avere almeno qualche primo scorcio. La livestream è stata fissata sul canale Twitch di EA Motive alle ore 19 locali.

Dead Space è una space opera horror dove il giocatore muove i passi di Isaac, un ingegnere spaziale in missione per riparare la USG Ishimura, una nave spaziale alla deriva. Le cose non vanno per il verso giusto, dato che la nave sembra abitata da presenze aliene parassitiche molto ostili. Questo remake sta venendo sviluppato esclusivamente per PC e console next-gen, promettendo di aggiornare il gioco originale con audio, grafiche e controlli più in linea con i tempi, il tutto attraverso il motore di gioco Frostbite.

EA Motive durante l’EA Play Live 2021 aveva riferito che il remake avrà molte somiglianze col titolo originario, ma che ne verranno eliminate le idee datate. Alla direzione artistica del remake c’è l’ex direttore di Assassin’s Creed Valhalla, ma come vi abbiamo raccontato in questo articolo nel team di sviluppatori compaiono anche altri veterani di Ubisoft. Al momento è ancora troppo presto per parlare di date di uscita visto che Dead Space è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo, ma si vocifera che possa uscire nel corso del 2022. Attendiamo di scoprire stasera se ci saranno aggiornamenti sulla finestra di lancio.