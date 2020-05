Death Stranding: fotografati alcuni corrieri che indossano un esoscheletro in Cina

Quante volte in questo periodo abbiamo paragonato questo periodo di quarantena dovuto all’epidemia di COVID-19 all’opera nata dalla mente di Hideo Kojima? Se da un certo verso fa sorridere vedere delle similitudini così marcate con le vicende di Death Stranding, la situazione inizia a diventare davvero preoccupante tanto da chiedersi se il game director provenga effettivamente dal futuro. Come ben sappiamo l’epidemia da Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’intero mondo e, come c’era da aspettarselo, la tecnologia si sta evolvendo sempre di più offrendo nuove ed ingegnose soluzioni per i corrieri che dovranno lavorare stando attendi ad ogni tipologia di contatto con il mondo esterno.

La USL Robotics, impresa che conduce ricerche nel campo degli esoscheletri, ha creato uno speciale esoscheletro con l’obiettivo di ridurre il carico di lavoro. Inutile dire che chiunque abbia giocato a Death Stranding in questo momento gli si saranno drizzate le antenne, in quanto anche nel titolo uscito per PS4 ed in uscita prossimamente su PC è possibile equipaggiare Sam con esoscheletri di questo tipo. Qui di seguito vi lasciamo il tweet con foto relativa.

I responsabili di Ele.me, una società dedita alle consegne a domicilio nel settore della ristorazione molto popolare in Cina, hanno potuto attrezzare i propri corrieri con un esoscheletro made by USL Robotics, questo consente di poter trasportare carichi fino a 50 kg senza particolare difficoltà, così da poter fare più consegne nel giro di poco tempo. Dalla foto pare davvero essere un cosplay del protagonista e rimane impressionante quanto, per l’ennesima volta, Death Stranding risulti essere così vicino alla realtà.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Vi ricordiamo infine che la versione PC di Death Stranding è stata recentemente posticipata a causa del Coronavirus. Per tutte le notizie relative all’opera nata dalla mente di Hideo Kojima, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.