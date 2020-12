Death Stranding: in arrivo la moto di Cyberpunk 2077, e non solo

Cyberpunk 2077 è ormai disponibile da una settimana su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il lancio, come tutti ben sapranno, non è stato decisamente ottimale, specialmente per coloro che lo stanno giocando sulle console old gen. L’opera targata CD Projekt RED non sta vivendo un momento stupefacente, l’azienda polacca infatti viene costantemente accusata giorno dopo giorno per la presenza di numerosi bug e glitch ma specialmente per una non ottimizzazione sulle console citate poco fa, tanto che le azioni in borsa stanno letteralmente crollando. Nonostante tutto il titolo risulta essere un vero e proprio masterpiece con una narrativa impressionante ed un gameplay lodevole che sicuramente verrà ricordato in positivo negli anni futuri, oltre a tutto questo possiamo anche notare come gli sviluppatori si siano divertiti ad inserire diversi easter egg presi dai più popolari giochi, tra cui Death Stranding.

Hideo Kojima è un grande fan di Cyberpunk 2077, tanto che i programmatori lo hanno inserito al suo interno. Durante il quinto anniversario di Kojima Productions, il noto game director giapponese ha voluto sdebitarsi attivando una collaborazione con il suo Death Stranding. Qui di seguito potete vedere il breve trailer celebrativo.

#DeathStrandingPC x #Cyberpunk2077 collaboration is now live! Download the new patch for Death Stranding on PC and enjoy Cyberpunk-themed items for Sam (and more)! pic.twitter.com/0j6sbi78Pc — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 17, 2020

Tutti i giocatori PC, aggiornando Death Stranding, potranno guidare la famosa moto di V, il protagonista di Cyberpunk 2077. Oltre a questo ci sono degli oggetti estetici aggiuntivi, sarà possibile infatti far indossare a Sam gli occhiali di Johnny Silverhand (Keanu Reeves) oltre a modificare l’aspetto del protagonista, come suggerisce il trailer. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una collaborazione davvero molto interessante.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Death Stranding? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Kojima Productions e quello di CD Projekt RED.