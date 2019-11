Death Stranding è un successo in Giappone, ecco le cifre

Death Stranding è un successo in Giappone, ora possiamo vedere quali sono i dati precisi delle vendite sul territorio nipponico. Ecco i dettagli.

Death Stranding è disponibile da vari giorni ed è tempo di tirare le somme sulle prime vendite. Nel weekend di apertura, il gioco di Kojima Productions ha raggiunto la seconda posizione all’interno del mercato del Regno Unito, certamente uno dei più importanti e che ci permette di farci un’idea dei risultati sul territorio europeo. Ora, invece, possiamo scoprire quali sono i risultati “in casa”, ovvero in Giappone.

Qui sotto potete vedere la lista dei giochi più venduti della settimana, mentre tra parentesi trovate il numero di copie totali piazzate:

Death Stranding (Limited Edition Incluse) – 185,909 (Nuovo) Luigi’s Mansion 3 – 54,680 (205,329) Ring Fit Adventure – 52,240 (235,925) Persona 5 Royal (Limited Edition Incluse) – 20,113 (221,561) Need for Speed: Heat – 16,306 (New) Call of Duty: Modern Warfare – 16,179 (171,754) Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games – 14,276 (33,714) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Versione Bundle Inclusa) – 8,321 (995,523) Mario Kart 8 Deluxe – 7,866 (2,519,528) Super Smash Bros. Ultimate – 7,693 (3,324,998)

Per darvi un punto di riferimento, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ha venduto 293.652 unità su PlayStation nella settimana di lancio in Giappone. circa 100.000 copie extra, ma considerando che Death Stranding è una nuova IP e che si tratta di un’opera differente dal “videogioco medio”, si tratta di un risultao notevole e non è difficile affermare che sia un successo.

In aggiunta, possiamo anche vedere le vendite Hardware; a dominare sono ancora le console Nintendo:

Switch – 54,249 (9,432,695) Switch Lite – 34,523 (452,966) PlayStation 4 Pro – 8,546 (1,316,224) PlayStation 4 – 7,264 (7,166,947) New 2DS LL (incluso 2DS) – 1,720 (1,672,834) New 3DS LL – 54 (5,884,992) Xbox One S – 34 (91,421) Xbox One X – 30 (17,299) PS Vita – 22 (5,862,766)

