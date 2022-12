A distanza di anni dal suo lancio ufficiale, Bungie continua ad offrire nuovi contenuti per i fan di Destiny 2, oltre a combattere i cheater con ogni mezzo disponibile. L’arrivo della stagione 19 dell’amato FPS è ormai imminente e il team ha voluto diffondere qualche dettaglio in più, senza tuttavia sbilanciarsi troppo. La nuova modalità, introdotta da questa nuova fase del gioco, porterà molte novità mai viste all’interno del titolo e saprà offrire ai giocatori delle nuove alternative per variare nel gameplay.

Destiny 2 (che potete trovare su Amazon), dunque, avrà per la prima volta una modalità PvPvE che si chiamerà Fortress. Il team non ha diffuso molti dettagli in merito a questa aggiunta, tuttavia, sappiamo che ci troveremo a lottare per delle sfide che ci verranno affidate dall’imperatrice Caiatl. Questi cambieranno di volta in volta e ci porteranno a scontri sia con NPC che con altri giocatori suddivisi in team da tre Guardiani che tenteranno di ottenere le ricompense esclusive proposte dalla missione.

Questa nuova modalità per Destiny 2, infatti, è strutturata secondo punti di controllo che le squadre di Guardiani dovranno conquistare se vogliono raggiungere la vittoria. Tuttavia, non sarà sufficiente sconfiggere gli NPC che troveremo in ogni punto da conquistare, dal momento che avremo a che fare anche con altri team di giocatori che proveranno a raggiungere il nostro stesso obiettivo. Per lasciare la modalità con successo, dunque, dovremo sconfiggere anche gli altri Guardiani e permettere così al nostro team di trionfare.

Bungie non ha voluto rilasciare altre informazioni in merito a questa nuova modalità di Destiny 2 ma sappiamo che arriverà con il primo Stendardo di Ferro della stagione 19. Questo indica che la modalità Fortress sarà resa disponibile il 3 gennaio 2023. Nelle poche settimane che ci separano dall’evento, non è escluso che il team stuzzichi i giocatori con un nuovo trailer che possa mostrare maggiori dettagli sulla nuova stagione e sui contenuti aggiuntivi che arriveranno con la prossima stagione dell’FPS. Prima di quel momento, assicuratevi di stare giocando alla versione corretta del titolo.