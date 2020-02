Destiny 2: tempi di caricamento della Torre lunghi? Un fan ha una soluzione

Se state giocando a Destiny 2, lo sparatutto di Bungie, potreste aver notato un problema: i tempi di caricamento alla Torre sono aumentati. No, non era solo una vostra impressione e ora sappiamo perché è successo. Un utente Reddit, tale Cinobite, ha spiegato che l’update 2.7.1 ha cambiato il mondo in cui il gioco gestisce il caricamento.

Il giocatore ha spiegato che ora la Torre non carica più ogni singolo giocatore, ma carica gli utenti a blocchi: questo significa che bisogna aspettare l’utente più lento prima di poter entrare in game. Come potete vedere anche nel filmato qui sotto, provando ad accedere alla Torre si appare nello stesso istante di altri 5-10 utenti.

Secondo alcune segnalazioni, durante la notte (quando non c’è praticamente nessuno connesso) si riesce ad accedere in dieci secondi, ma durante il gioco l’attesa sale a svariati minuti. C’è però un modo per “sistemare” il problema, secondo l’utente Cayde-4043: a suo dire, è possibile cambiare l’orario e la data della console, in modo tale da metterti in coda in solitaria per l’accesso alla Torre, per poi ripristinare quelle corrette dopo il caricamento.

Un utente afferma che il metodo suddetto è efficace, secondo le sue prove: pare infatti che il tempo di attesa si sia ridotto a soli venti secondi. Ovviamente non è una soluzione particolarmente pratica visto che richiede di modificare un’impostazione a ogni singolo caricamento alla Torre.

Non è chiaro il perché di questa modifica: possibile che Bungie abbia voluto ridurre il carico dei server limitando il numero dei caricamenti alla Torre? Per ora non abbiamo informazioni ufficiali in merito, quindi potrebbe anche trattarsi di un problema sfuggito ai controlli degli sviluppatori che verrà poi risolti in una nuova patch o in un nuovo hotfix.