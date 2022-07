La Stagione dei Tormentati di Destiny 2 ha introdotto molte modifiche al già complesso sandbox che Bungie ha curato nel corso di cinque anni, con le nuove sottoclassi elementali 3.0 come uno dei punti focali dell’update. Un altro importante cambiamento è arrivato sotto forma del nuovo sistema di precisione in aria che include una statistica esclusiva destinata a stabilire la precisione dei colpi in aria. Lo studio, recentemente, ha inoltre vinto una diatriba legale con un creatore di cheat. Bungie ha ora annunciato un altro grande cambiamento in arrivo con la stagione 18 del titolo che, tuttavia, potrebbe non essere apprezzato dai fan.

A partire dalla stagione 18, infatti, Bungie sta reintroducendo una funzionalità multiplayer estremamente controversa sotto forma di matchmaking basato sulle abilità. Questa tipologia di gestione dei match è stata presente in Destiny 2 in passato, ma ha causato problemi in cui i migliori giocatori venivano abbinati ad altri che non erano al loro livello di abilità.

Inoltre, il matchmaking basato sulle abilità non prevede una distinzione in aree geografiche. Così facendo, le lobby create non raggruppano giocatori vicini tra loro, aumentando così i rischi di lag dovuti alla distanza fisica tra i partecipanti. Tuttavia, in un primo momento la feature sarà implementata solamente nei match rapidi avviati dal centro di controllo. In questo modo, sarà più semplice gestire i risultati ed evitare problematiche già note. L’obiettivo qui è creare un sistema di matchmaking più sostenibile che non punisca immediatamente i giocatori solitari o le squadre occasionali quando si eseguono partite del Crogiolo competitive, come Trials of Osiris.

Tuttavia, le reazioni sono state controverse, con molti giocatori che ritengono pessimo un sistema di matchmaking basato sulle abilità per Destiny 2 e altri che vedono questa come un’opportunità per testare gli sviluppi futuri del titolo. Bungie ha anche in programma di aggiungere dei limiti alle dimensioni della squadra come settaggio preferito nella stagione 19, ma nessun dettaglio è stato attualmente condiviso.