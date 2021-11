Destiny: non c’è pace per Marty O’Donnel! Il compositore lancia un messaggio ai suoi fan!

Marty O’Donnell, l’ex compositore di Destiny (e anche di altri titoli di grossa rilevanza della stessa azienda, come Halo, Myth e Oni), si è recentemente cacciato nei guai per via di una faccenda che ha avuto inizio diversi anni fa. Il problema riguarda il rilascio di alcuni brani musicali di Destiny non autorizzato da Bungie, e pare che questo lo abbia portato a varie complicanze legali. Ma che cos’è successo?

Le complicanze vedono come protagonista lo stesso Marty O’Donnell, che è stato il compositore ufficiale di Bungie e Activision fino al 2014, anno in cui le aziende decidono di licenziarlo. Prima di quest’avvenimento, Marty aveva lavorato a vari progetti per i titoli di queste compagnie, tra cui appunto la colonna sonora di Destiny. Dal momento in cui è stato allontanato dalle case sviluppatrici, però, ha purtroppo fatto un “passo falso”, ossia caricare le sue composizioni su piattaforme pubbliche come YouTube e Bootcamp.

Il motivo per il quale ciò ha portato a complicanze è il fatto che questi brani fossero ormai coperti da copyright da parte di Bungie, e che quindi il compositore li ha pubblicati senza il consenso della compagnia, la quale ne detiene tutti i diritti. In questi giorni, Marty O’Donnell ha dovuto realizzare un video nel quale dice esplicitamente di non detenere alcun diritto legale sulle composizioni pubblicate da lui dopo il 2014 (ossia l’anno del suo licenziamento), e intima tutti i fan a distruggerne qualsiasi copia qualora ne possedessero alcuna.

Quest’avvenimento non è di certo l’unica conseguenza che l’azione ha avuto sul compositore. Se pensavate che fosse finita qui, infatti, vi sbagliate di grosso: Marty ha anche dovuto pagare una multa molto salata. Parliamo di ben 100.000 dollari, una cifra decisamente non indifferente.