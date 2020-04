Destroy All Humans!: data di uscita svelata col trailer di lancio

Come ben sappiamo, THQ Nordic nell’ultimo periodo ha incentivato il recupero di alcuni brand del passato che verranno riproposti in alta definizione o come Remake appunto. Tra questi non poteva ovviamente mancare Destroy All Humans!, titolo sviluppato da Black Forest Games e pubblicato nel 2005 per PlayStation 2 e Xbox. Se lo avete giocato ai tempi, sicuramente vi torneranno in mente i bei pomeriggi mentre vi divertivate assieme al vostro amico Crypto sterminando più umani possibili. Ebbene, se siete quelle persone estremamente nostalgiche vi farà piacere scoprire che proprio in queste ore gli sviluppatori hanno finalmente svelato la data di uscita del titolo.

Qui di seguito potrete quindi gustarvi il folle trailer di lancio di Destroy All Humans!. La data di uscita è fissata per il prossimo 28 luglio per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nonostante il trailer non lo specifichi, il gioco dovrebbe arrivare anche per Google Stadia, non ci resta quindi che aspettare l’ufficialità a riguardo. Oltre al video, gli sviluppatori hanno voluto mostrare anche un altro breve filmato dove ci mostrano l’incredibile collector edition che potete vedere a questo indirizzo. Questa fantastica collezione contene gioco, premium Box, antistress eye-popping, portachiavi, 6 Litografie, Statuina da 60cm “crypto-137”, zaino “crypto” . La Crypto 137 edition costerà 399€, (come lo suggerisce anche Amazon), ma verrà proposta anche un’altra versione denominata “dna edition” che verrà rilasciata al prezzo di 149€ con al suo interno gioco, premium box, antistress eye-popping, portachiavi, 6 litografie, statuina da 23cm “Crypto’N’Cow”

Per chi non conoscesse il gioco, vestiremo i panni di questo simpatico alieno nel quale dovremo conquistare il pianeta Terra, sfruttando le nostre abilità soprannaturali e soprattutto la tecnologia decisamente avanzata per gli umani di cui disponiamo Lo stile grafico, la struttura open world e l’irresistibile ironia delle situazioni proposte hanno reso Destroy All Humans! uno dei titoli più divertenti dell’epoca e pertanto vi invitiamo, se non lo avete potuto fare tempo fa, a recuperarlo alla sua uscita.

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete Destroy All Humans! al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative al titolo.