Diablo 3 gratis per gli utenti di Xbox

Un bel colpo di fortuna per i membri di Xbox Live Gold che cercano qualcosa da giocare gratis: Diablo 3, popolare hack & slash RPG con visuale isometrica, è disponibile sulle console di Microsoft a partire da oggi per tutti gli abbonati che ne facciano richiesta.

La versione scaricabile gratuitamente è Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition. Il gioco è attivabile gratis esclusivamente da console, infatti controllando da browser non apparirà mai senza prezzo. Non conosciamo le motivazioni per cui sarebbe disponibile gratis, né sappiamo quanto durerà questa offerta dato che non ci sono stati annunci: sia gli account di Microsoft che quelli di Activision Blizzard tacciono a riguardo per il momento. È possibile sia un tentativo dell’azienda californiana di imbonirsi l’utenza dopo le polemiche in cui è finita nelle ultime settimane, di cui vi abbiamo riassunto con un lungo articolo le principali controversie, sfociate in risposte vaghe, proteste dei giocatori, dei giornalisti e dei dipendenti.

Il download di Diablo 3 : Reaper of Souls richiede quasi 30 giga di spazio di archiviazione disponibile. La versione Ultimate Edition ha al suo interno sia il gioco base, sia l’espansione Reaper of Souls, entrambe con una veste grafica rinnovata. Il gameplay è il solito di sempre: ammazza tutti, colleziona loot leggendari e potenzia il tuo personaggio. Diablo 3 è affrontabile sia in single-player che in coop con i proprio amici, e tra le classi disponibili ci sono anche il barbaro, il cacciatore di demoni, il monaco e il mago.

Se non avete ancora mai giocato questo action RPG e siete membri di Xbox Live Gold vi conviene affrettarvi ad aggiudicarvi gratis Diablo 3, anche perché, ribadiamo, non si conoscono i termini di questa promozione dato che non c’è stato alcun annuncio ufficiale. Potrebbe anche trattarsi di un errore, quindi vale la pena fare un tentativo. Inoltre potrebbe essere un buon rimedio distensivo alla lunga attesa di Diablo 4.