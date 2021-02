Diablo 4: annunciata la nuova classe

Stasera è stato mostrato qualcosa in più di Diablo 4, l’action/RPG sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment. Presentato alla convention BlizzCon del 2019, il quarto capitolo della storica saga dungeon crawler includerà diverse novità: un mondo aperto e il PVP. Le rigogliose terre di Scosglen, così belle quanto letali, accoglieranno i giocatori pronti ad affrontare il mondo di gioco e i classici dungeon procedurali della serie. Ad arricchire il mondo di gioco, ci penseranno catene montuose come le ‘Vette Frantumate’, e terre invivibili come le ‘Steppe Aride’ e ‘Hawezar’. Ma adesso diamo uno sguardo a quanto mostrato stasera!

Blizzard ha mostrato la classe del Tagliagole, con un trailer davvero inquietante: la caratteristica di questa nuova classe che affiancherà le tre già presentante, è la rapidità. Grazie ai pugnali, all’arco e alle abilità viste durante la conferenza, potrete travolgere i vostri nemici con movimenti fulminei. Vi invitiamo a visionare il trailer sottostante.

Uno degli aspetti più interessanti dell’atteso action/RPG targato Blizzard (potrete leggere qui trama e altri dettagli), riguarda la diversificazione dei personaggi, delle abilità e, in particolar modo, delle armi. Infatti, a dicembre, il team di sviluppo aveva dichiarato sul suo blog: “Tutti i tipi di armi hanno un aspetto grafico differente e hanno degli effetti significativi sulle meccaniche di gioco tramite delle funzionalità come quella dell’Arsenale del Barbaro. Inoltre, abbiamo lavorato parecchio sul motore di gioco per far sì che le armi sembrassero più fisiche e realistiche, come quando durante ‘Tumulto’ il Barbaro usa la mazza per solcare il terreno“.

Cosa ne pensate del Tagliagole? Quale sarà la prossima classe annunciata per l’attesissimo Diablo 4? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!