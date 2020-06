Diablo 4: nuovi dettagli su gameplay, storia e ambientazioni

Dopo che Blizzard ha annunciato ufficialmente Diablo 4 lo scorso autunno, la compagnia americana ha promesso di tornare a parlare del tanto atteso titolo in diverse occasioni durante l’anno. Con un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale di Blizzard, il team di sviluppo che sta lavorando al quarto capitolo della saga GDR ha voluto concentrarsi nel dare nuovi dettagli sul gameplay single player e multiplayer del titolo, sulle ambientazioni e sulla trama.

Tra le prime informazioni che ha voluto rilasciare Blizzard ci sono gli ultimi lavori implementati nella trama di Diablo 4. All’interno del nuovo capitolo della celebre saga, i giocatori potranno immergersi meglio nelle vicende del gioco grazie a delle interazioni con gli NPC migliori e decisamente più profonde rispetto alle precedenti iterazioni del gioco di ruolo. Anche le conversazioni con i personaggi non giocanti, a detta di Blizzard, saranno capaci di coinvolgere in modo maggiore chiunque voglia immergersi nel region di Sanctuarium, soprattutto grazie ad alcuni cambiamenti importanti nel presentare i dialoghi.

Scelta del personaggio che ricorda molto da vicino Diablo II

La compagnia americana passa poi a parlare di una delle ambientazioni che potranno esplorare i giocatori; le Steppe Aride. Questo luogo in particolare è caratterizzato da una discreta varietà di quest che porteranno avanti la trama di Diablo 4, ma non solo. Questa zona in particolare sarà anche ricca di elementi del mondo aperto, oggetti da raccogliere e tutta una sezione di gioco improntata al PvP.

Blizzard ha ancora dichiarato che Diablo 4 non si limiterà a portare avanti la narrazione con linee di dialogo, ma saranno presenti anche delle vere e proprie cutscene dal taglio cinematografico. Infine, per quanto rigaurda il comparto multiplayer Blizzard ha dichiarato che “Una volta completata la campagna, capiterà di imbattersi in alcuni altri giocatori. Infine, se ci si dovesse recare in un luogo in cui si sta svolgendo un evento, potreste trovare un cospicuo gruppo di giocatori che cerca di respingere un attacco di un’orda di cannibali o di abbattere Ashava, un demoniaco boss”

Vi ricordiamo che al momento Blizzard non ha ancora annunciato una data di uscita per Diablo 4, e non sembra che il titolo possa arrivare nei negozi entro la fine dell’anno. Non ci resta quindi che attendere un prossimo appuntamento comunicativo di Blizzard per scoprire alcune altre novità sul quarto capitolo di Diablo. Cosa ne pensate di tutte queste informazioni rilasciate da Blizzard di recente?