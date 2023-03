In questi giorni, moltissimi appassionati stanno cominciando a mettere le proprie mani sull’atteso Diablo 4. Il nuovo gioco di ruolo targato Blizzard si è fatto attendere per circa dieci anni, e stando a come è stato accolto fin dai primi trailer di presentazione, sembra che questo quarto capitolo della serie possa diventare presto uno dei più amati dai propri fan. Purtroppo, però, in questo periodo di beta arrivano tutta una serie di segnalazioni che mettono sull’attenti i giocatori PC.

Queste segnalazioni arrivano direttamente dal forum ufficiale di Blizzard, dove sempre più utenti stanno segnalando che Diablo 4 sta bruciando le schede grafiche della serie 3080. La maggior parte delle segnalazioni sono da parte di giocatori che possiedono RTX 3080 Ti, il che implica che il problema ha a che fare proprio con quel tipo di scheda grafica. È stato sottolineato anche il momento in cui il gioco brucerebbe le schede, ovvero in una scena particolare in cui sono presenti dei fiori e un paesaggio innevato.

Quel che lascia perplessi, al momento, è che non tutti i possessori di una scheda grafica della serie 3080 hanno avuto problemi con Diablo 4. Altri giocatori, invece, stanno consigliando di arginare il problema ripristinando forzatamente il PC o saltando il filmato incriminato. Questo, però, sembra implicare che il problema ha a che fare proprio col nuovo Diablo.

Qualunque sia il problema, la speranza è che Blizzard possa lavorarci sopra e correggere questo problema prima che il titolo completo arrivi sul mercato. A tal proposito, vi ricordiamo che Diablo 4 uscirà il prossimo 6 giugno 2023 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con l’aggiunta del gioco sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass fin dal day one.

