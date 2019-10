Diablo 4: nuova conferma tramite il libro illustrato ufficiale?

Diablo 4 è stato confermato involontariamente da una pubblicità del libro illustrato ufficiale dedicato alla serie? Ecco tutte le informazioni.

Quando si parla di grandi titoli molto attesi, non si può non citare Diablo 4. Il nuovo, ancora non confermato, gioco di Blizzard non è stato presentato lo scorso anno al BlizzCon, come molti fan speravano, ma pare che ormai l’attesa sia giunta al termine. Non solo un recente leak ha rivelato che sia Diablo 4 che Diablo 2 Remastered sono in arrivo, ma ora una pubblicità del libro illustrato ufficiale cita proprio il quarto capitolo.

The Art of Diablo è un libro di alta qualità che sarà disponibile il 3 novembre (ovvero subito dopo il BlizzCon 2019 e, secondo una pubblicità apparsa sulla rivista tedesca Game Star, conterrà artwork “Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 e Diablo 4“. Ovviamente è possibile che si tratti di un errore ma, considerando i suddetti leak e la vicinanza dell’uscita del libro con il BlizzCon, un annuncio è credibile.

Diablo 4, come già detto, per ora non è stato confermato, ma un report dello scorso anno di Jason Schreier, noto insider dell’industria e firma di Kotaku, ha rivelato che il titolo era in lavorazione da tempo, ma che lo sviluppo era iniziato da capo nel 2016, dopo che il team aveva deciso di abbandonare una versione preliminare del gioco fortemente ispirata a Dark Souls.

Come già detto, non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma a questo punto è difficile non iniziare a sperare e attendere un annuncio a tema Diablo 4 l’uno e il due Novembre. Il BlizzCon 2019 (Anaheim, California) sarà veramente ricordato dai fan della serie positivamente, o la delusione dello scorso anno (causata da Diablo Immortal) si ripeterà?