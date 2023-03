Dopo il test della scorsa settimana, riservato a tutti coloro che avevano prenotato il gioco, ora ci siamo: la beta di Diablo 4 è finalmente disponibile per tutti. A partire dalle 17:00 di oggi, infatti, tutti i giocatori interessati a provare il nuovo titolo della serie potranno farlo senza dover necessariamente prenotare il gioco. Andiamo a scoprire dunque tutti i requisiti e le informazioni necessarie per mettere mano alla versione di prova.

Diablo 4: quanto durerà l’open beta?

A differenza della closed beta, la versione di prova destinata a tutti non durerà fino alla prossima settimana. Non saranno 4 i giorni a disposizione dei giocatori, ma solamente tre. La beta partirà ufficiale oggi, alle ore 17:00 di venerdì 24 marzo 2023 e si estenderà fino a domenica 26 marzo 2023.

Come e dove scaricare la beta

La beta di Diablo 4 è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Per scaricarla vi invitiamo a visitare questo indirizzo. La versione di prova sarà disponibile sui rispettivi store di PlayStation e Xbox, mentre per la versione PC vi invitiamo ad aprire Battle.net e scaricare il client . Se avete già giocato la closed beta, non ci sarà bisogno di reinstallare il client di gioco, che resterà lo stesso. Sarete dunque subito pronti a buttarvi nella mischia.

Consigli e link utili

Sebbene Blizzard abbia lavorato duramente per fornire una beta soddisfacente, il team di sviluppo di Irvine ha già messo le mani avanti, annunciando che ci saranno diverse code. In aggiunta, se giocate su PC, vi consigliamo di scaricare gli ultimi driver di Nvidia. Per ricevere supporto ed trovare comunque una risoluzione vi invitiamo a visitare il forum ufficiale del gioco. Ulteriore supporto potrà poi essere trovato anche su Reddit e ovviamente sull’account Twitter ufficiale di Blizzard.

Video anteprime, recensioni e speciali vi aspettano sul nostro canale YouTube.