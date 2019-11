Diablo 4 sarà più oscuro e avrà uno stile simile a Diablo 2?

Due leaker fanno emergere nuovi possibili dettagli riguardo Diablo 4 e la possibilità che il titolo possa essere annunciato alla BlizzCon 2019.

Mancano ormai poche ore all’inizio della BlizzCon 2019, e i rumor riguardo ai prossimi annunci in casa Blizzard non si fermano minimamente. Dopo l’art book che, sempre stando alle voci di corridoio, dovrebbe contenere dettagli provenienti da Diablo 4, un nuovo leak sembrerebbe portare alla luce nuovi dettagli riguardo al titolo Blizzard non ancora annunciato; che sembrerebbe intenzionato a proporre atmosfere più oscure e uno stile molto simile al secondo amatissimo capitolo della serie.

Gli utenti PracticalBrush12 e ZhugeEX di Reddit, entrambe fonti che si sono rivelate veritiere in passato, parlano di un Diablo 4 che apparirà più oscuro e ripugnante. le ambientazioni saranno lugubri e arredate da cadaveri. Le terre desolate e i deserti cosparsi da una cenere grigiastra. I leaker continuano citando caverne circondate da carne, cripte marcescenti, paludi e città angoscianti. Sempre a detta loro questi ambientazioni saranno più grandi dei livelli di Diablo 3.

I leaker hanno confermato tre classi: Mago (che userà fuoco, ghiaccio e fulmini ecc.), Barbaro (spade, bastoni, asce, calci ecc.) e Druido (fulmini, vento e trasformazioni in bestie). In più a quanto pare i personaggi saranno ora in grado di cavalcare cavalli, e possibilmente altre cavalcature, e potrebbe esserci un’interazione contestuale con l’ambiente.

Non è ancora chiaro invece se ci sarà PvP al lancio, ma secondo le voci di corridoio il titolo dovrebbe essere accompagnato al lancio da una modalità cooperativa per 4 giocatori. Vi ricordiamo che non è ancora stato annunciato nulla di ufficiale da parte di Blizzard, ma vi invitiamo a seguire la BlizzCon 2019 sulle nostre pagine per scoprire se Diablo 4 sarà realtà oppure no. Cosa pensate di questi leak? Diteci la vostra.