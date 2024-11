Diablo 4: piccole novità, grandi cambiamenti con il nuovo update

La Blizzard si prepara a rilasciare domani, 19 novembre, l'ultima grande patch di Diablo 4 (gioco acquistabile su Amazon) per il 2024. L'aggiornamento 2.0.5 introduce importanti modifiche al bilanciamento, correzioni di bug e miglioramenti alla qualità di vita del gioco su tutte le piattaforme.

Questo update di metà stagione si concentra principalmente su aggiustamenti al bilanciamento, come anticipato dagli sviluppatori durante l'ultima diretta streaming. Tuttavia, include anche alcune novità interessanti per i giocatori, come miglioramenti al sistema Party Finder e correzioni a diverse funzionalità.

Tra i cambiamenti più rilevanti, l'abilità Soar dello Spiritborn è stata ottimizzata per funzionare meglio con i controller, facendo atterrare il personaggio vicino ai nemici invece che alla distanza massima. Il Party Finder riceve diversi aggiornamenti all'interfaccia per renderlo più visibile e utilizzabile, con nuove icone e tooltip.

La patch arriva in concomitanza con il ritorno dell'evento Red-Cloaked Horror e l'inizio di una prova gratuita per lo Spiritborn. Inoltre, viene lanciata una campagna di benvenuto che offre un potenziamento gratuito per i personaggi esistenti e l'evento Mother's Blessing che aumenta l'esperienza e l'oro guadagnati.

Blizzard ha annunciato una nuova diretta Campfire Chat per il 21 novembre, durante la quale verranno svelati i dettagli del prossimo Public Test Realm (patch 2.1). Questo PTR fungerà da anteprima per la Stagione 7 di Diablo 4, prevista per fine gennaio.

Con questo aggiornamento e gli eventi in arrivo, i giocatori avranno molti contenuti da esplorare in attesa delle novità del prossimo anno. La Blizzard sembra intenzionata a mantenere alto l'interesse della community con un flusso costante di nuove attività e miglioramenti al gameplay.