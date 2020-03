Diablo 4: Rod Fergusson adora gli artwork del gioco Blizzard

Giusto una settimana fa Blizzard ha condiviso diversi nuovi dettagli riguardo ad uno dei propri titoli più attesi dai fan, Diablo 4. nella giornata di oggi è invece Rod Fergusson a tornare a far parlare del quarto capitolo dell’amatissimo GDR. Fergusson, che si è recentemente unito al team di Blizzard dopo aver lasciato The Coalition, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un pensiero estremamente positivo sugli artwork del prossimo gioco principale di Diablo.

I primi giorni negli studi Blizzard sembrano essere stati molto eccitanti, dato che già in precedenza lo sviluppatore aveva pubblicato, sempre sul proprio profilo Twitter, alcune foto delle statue di World of Warcraft. Mentre oggi si è concentrato sugli artwork di Diablo 4, dichiarando “Giorno 2. Oggi ho avuto accesso all’archivio degli artwork di Diablo4 e oh mio dio! Ci sono alcune immagini bellissime ma inquietanti lì dentro. Molto bello. C’è così tanto talento in questa squadra!”

Day 2 – I got access to the #Diablo4 art archive today and OMG there is some very beautiful, yet disturbing, images in there. Very cool. So much talent on this team! #excited #alsonightmarefuel Any possible picture attachment has been redacted. — Rod Fergusson (@RodFergusson) March 5, 2020

Mentre Blizzard ha condiviso alcune novità la scorsa settimana, come la nuova fazione di nemici chiamata “Cannibali”, c’è ancora molto che non sappiamo sul prossimo capitolo della saga di Diablo. Non ci resta quindi che aspettare nuovi aggiornamenti direttamente da Blizzard, o dal profilo Twitter di un sempre più entusiasta Rod Fergusson.

Al momento attuale non siamo a conoscenza di una data di uscita per Diablo 4, e per quanto ne sappiamo il titolo dovrebbe arrivare sia su PC, che su console, magari proprio su PlayStation 5 e Xbox Series X. Che tipo di artwork vi aspettate dalle parole di Rod Fergusson? Quale dettaglio non ancora confermato da Blizzard vorreste vedere in Diablo 4?