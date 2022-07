Le critiche non affossano Diablo Immortal. Questo è quello che emerge dagli ultimi dati del gioco, che stanno rendendo Blizzard ancora più ricca rispetto al passato. Nonostante i tanti streamer e content creator che si stanno allontanando dall’ultima iterazione della serie e i commenti negativi degli utenti, semplicemente il titolo continua ad avere tantissimi giocatori connessi contemporaneamente. E sì, sono giocatori che investono e spendono all’interno del gioco.

I dati, riportati da AppMagic, mostrano una situazione sicuramente incoraggiante per il gioco. Diablo Immortal riesce infatti a far guadagnare a Blizzard circa 1 milione di Dollari al giorno. Una cifra gigantesca, che ovviamente è possibile solamente grazie all’alto coinvolgimento dei giocatori. In appena un mese dal suo debutto, il gioco è stato scaricato da circa 10 milioni di persone. Non tutte saranno ovviamente rimaste a giocare, tutt’altro, ma quelle che invece continuano ad avviare il titolo e soprattutto a spendere fanno tutta la differenza.

Questi numeri sembrano andare in contrasto con la ricezione dei giocatori. Su Metacritic, per esempio, il gioco è stato massacrato con giudizi negativi da parte di tantissimi utenti, che hanno abbassato il voto del pubblico, portandolo a 0,3 su 10. Stando a questi numeri, però, si tratta di una minoranza molto rumorosa e non della maggioranza. Al di là delle microtransazioni, dei problemi tecnici su PC e di tante altre controversie, le persone stanno continuando a giocare Diablo Immortal e lo fanno anche spendendo un bel po’ di soldi.

Non sappiamo quanto potrà durare questo fenomeno. Sicuramente le critiche del pubblico non potranno essere ignorante per sempre da Blizzard ed è probabile che nel corso dei prossimi mesi qualcosa a livello economico potrebbe cambiare. Per ora, però, il team di sviluppo di Irvine si gode la popolarità. Nonostante, ovviamente, le critiche. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.