Dirt Rally gratis su PC per un tempo limitato

Ottime notizie per tutti gli amanti dei giochi di corse : Dirt Rally è disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato su PC.

Ottime notizie per tutti gli amanti dei giochi di corse e possessori di un PC da gaming: l’ottimo Dirt Rally è infatti attualmente disponibile gratuitamente su PC. A rendere possibile il download del titolo senza assolutamente mettere mano al portafoglio è stato questa volta Steam, celebre piattaforma di Valve.

Per fare vostro per sempre il titolo vi basterà quindi collegarvi a Steam e creare un account nel caso non ne abbiate già uno. Una volta fatto ciò basterà quindi raggiungere la pagina della piattaforma dedicata a Dirt Rally e scaricare gratuitamente l’opera di Codemasters. Ecco l’apposito link per scaricare gratuitamente il titolo.

Se siete interessati ad usufruire di tale offerta fate però in fretta: tale opportunità non sarà infatti disponibile ancora per molto. Sarà possibile scaricare Dirt Rally gratuitamente solo fino al 16 settembre alle 19:00, dopo tale data il titolo tornerà infatti a prezzo pieno e sarà quindi necessario pagarlo nel caso si volesse provarlo.

Se avete invece già provato l’opera e volete dedicarvi al capitolo successivo, Dirt Rally 2.0 è una vera e propria versione revisionata e migliorata del primo episodio. Come riporta infatti anche la nostra recensione: “Dirt Rally 2.0 non è propriamente un seguito innovativo, ma la giusta evoluzione del primo capitolo uscito nel 2015. Il sistema di guida rimane solido, così come la difficoltà scalabile e il comparto tecnico lo rendono apprezzabile da chiunque, ma di novità, purtroppo pecca. ”

Che ne pensate di questa notizia, approfitterete di questa offerta o possedevate già il titolo di Codemasters? Sapevate che è anche compatibile con Oculus Rift e la realtà virtuale? Fateci sapere che pensate di fare direttamente nei commenti!