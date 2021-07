Donkey Kong, non solo videogiochi: i piani di Nintendo

È oramai da diverso tempo che non ci sono aggiornamenti sul versante Donkey Kong ma nelle scorse ore un insider di nome Zippo, legato alla casa di Kyoto, ha diramato alcune informazioni in merito a ciò che sta accadendo in Nintendo. E sembra che per la primissima volta non ci siano solo videogiochi in arrivo.

Stando a Zippo, non c’è da preoccuparsi: di Donkey Kong esiste già un nuovo capitolo, probabilmente in arrivo nel corso dei prossimi anni. Il simpatico personaggio di Nintendo sta per ricevere un videogioco tutto suo, in sviluppo oramai da circa 3 anni e l’assenza all’E3 2021 è apparsa strana anche all’insider ma resta fiducioso che ne sentiremo parlare molto presto. Non è ancora chiara però la natura del titolo, anche se stando alle sue parole la casa di Kyoto sta trattando il franchise come quello di Mario, dunque con un’importanza decisamente superiore rispetto ad altri personaggi o serie. E questo si traduce anche in altri esperimenti con l’IP, non necessariamente legati solamente a Nintendo Switch o alla prossima console del colosso dell’intrattenimento giapponese.

Secondo l’insider nel corso dei prossimi anni Donkey Kong sarà infatti al centro di importanti operazioni di marketing. Ci sarebbe una comparsa sotto forma di “filmato di animazione”, anche se non è ancora chiaro se si tratti di una serie TV oppure di un film. Nuovo merchandise e anche un’espansione del parco tematico di Super Mario, tutta dedicata all’IP.

Sembrerebbero tutte buone notizie ma ovviamente il ritorno di Donkey Kong sotto forma di videogiochi, animazione e parco a tema sono tutte informazioni ancora non verificate. Come di consueto, dunque, il nostro consiglio è quello di aspettare eventuali annunci e prendere tutte queste informazioni con le pinze. Se qualcosa bolle in pentola è molto probabile che prima o poi Nintendo decida di servire tutte le novità su un piatto d’argento, magari in occasione di un Direct o di una edizione del Tokyo Game Show.