DOOM Eternal: il direttore creativo parla del design dei demoni

DOOM Eternal sta per arrivare, manca sempre meno tempo al rilascio dell’FPS targato id Software, e per stemperare l’attesa lo studio di sviluppo americano ha preso parte a una sfilza di interviste per discutere a fondo di ciò che gli appassionati si dovrebbero aspettare dal loro prossimo gioco, il migliore mai fatto stando alle parole del team. Questa volta il dettaglio su cui si sono focalizzati i ragazzi di id riguarda il design, nello specifico: la caratterizzazione visiva degli iconici demoni.

Le nuove informazioni escono fuori da un recente documentario realizzato da NoClip, dove il direttore creativo di DOOM Eternal, Hugo Martin ha parlato del design dei demoni nella nuova iterazione dell’FPS. Martin ha discusato sia di alcune vecchie conoscenze che di alcuni dei nuovi demoni, come il Whiplash, una bestia dotata di grande mobilità, che è anche il primo demone femminile della serie.

Martin ha anche parlato del modo in cui i demoni all’interno di DOOM Eternal sono stati sviluppati in modo da migliorare le azioni rapide e frenetiche che il gioco vuole proporre ai giocatori, e di come il loro design andrà a far variare la difficoltà del gioco.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal è atteso per il prossimo 20 marzo e uscirà per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam e Bethesda Launcher) e Google Stadia. Esattamente come per il capitolo del 2016 è attesa anche la versione per Nintendo Switch sviluppata da Panic Button, ma attualmente ancora sprovvista di una data di uscita specifica. Vi piacciono i nuovi demoni di DOOM Eternal che si sono mostrati finora?