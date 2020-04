DOOM Eternal: ecco i migliori Easter Egg del gioco Bethesda

Vi abbiamo già parlato in molte news del grande successo di DOOM Eternal. L’opera sequel del titolo uscito nel 2016 è stata accolta molto bene dal pubblico ma soprattutto della critica, come dimostrato infatti dallo strepitoso punteggio Metacritic pari a 90/89/87 registrato rispettivamente su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Ma ora lasciamoci alle spalle quanto avvenuto al lancio e parliamo di come DOOM Eternal si sta preparando a festeggiare le vacanze di Pasqua. Ci riferiamo, ovviamente, ad alcuni curiosi Easter Egg inseriti in maniera accurata all’interno del titolo. In particolare si tratta di veri e propri omaggi dedicati alla stessa serie e ad alcuni dei suoi personaggi più iconici, ma anche ad elementi esterni non appartenenti al gioco come film, libri e altri videogame.

D’altronde il mondo videoludico è stato sempre ricco di citazioni, firme e tanti altri tipi di omaggi ad opere del passato. Se siete dei cultori di questi piccoli segreti e vi piace individuarli, sicuramente troverete molto interessante il contenuto qui di seguito.

Easter Egg:

DAISY : il vero punto debole del DOOM Slayer, la sua coniglietta. Ci sono diversi riferimenti a Daisy sparsi nella Fortezza del Destino, come un dolcissimo dipinto che la ritrae in braccio al suo padrone oppure una gabbietta vuota.

: il vero punto debole del DOOM Slayer, la sua coniglietta. Ci sono diversi riferimenti a Daisy sparsi nella Fortezza del Destino, come un dolcissimo dipinto che la ritrae in braccio al suo padrone oppure una gabbietta vuota. LA LIBRERIA DELLE CITAZIONI : Nella Fortezza del Destino è presente una libreria ricca di riferimenti letterari. In cima ad essa dominano il casco e l’arma di Commander Keen ma anche riferimenti al mondo dei videogiochi: Fallout, Deus Ex, System Shock, Duke Nukem e un ipotetico Prey 2.

: Nella Fortezza del Destino è presente una libreria ricca di riferimenti letterari. In cima ad essa dominano il casco e l’arma di Commander Keen ma anche riferimenti al mondo dei videogiochi: Fallout, Deus Ex, System Shock, Duke Nukem e un ipotetico Prey 2. DOPEFISH: il pesce palla nemico di Commander Keen potete trovarlo nel livello della Cultist Base.

il pesce palla nemico di Commander Keen potete trovarlo nel livello della Cultist Base. DOOM 1 E DOOM 2: All’interno della Fortezza del Destino trovate un PC stile anni 90, interagendo con esso sbloccherete Doom 1 e Doom 2. Per sbloccare Doom 1 vi basterà trovare tutti e 14 i floppy disk sparsi nei vari livelli di gioco, mentre Doom 2 è sbloccabile unicamente inserendo la password FLYNTAGGART (nome del protagonista dei romanzi di Doom).

All’interno della Fortezza del Destino trovate un PC stile anni 90, interagendo con esso sbloccherete Doom 1 e Doom 2. Per sbloccare Doom 1 vi basterà trovare tutti e 14 i floppy disk sparsi nei vari livelli di gioco, mentre Doom 2 è sbloccabile unicamente inserendo la password FLYNTAGGART (nome del protagonista dei romanzi di Doom). SKATEBOARD: Lo treverete sempre nella fortezza precisamente affianco alla scrivania. Si tratta di un omaggio a Tony Hawke’s Pro Skater 3.

Lo treverete sempre nella fortezza precisamente affianco alla scrivania. Si tratta di un omaggio a Tony Hawke’s Pro Skater 3. IDDQD e IDKFA: Alcuni codici presenti all’interno del gioco. ID sta per Id Software, DQD sta per Delta Q Delta confraternita fittizia di cui faceva parte Dave Taylor (un programmatore di DOOM), KFA significa semplicemente Keys Full Ammo.

Alcuni codici presenti all’interno del gioco. ID sta per Id Software, DQD sta per Delta Q Delta confraternita fittizia di cui faceva parte Dave Taylor (un programmatore di DOOM), KFA significa semplicemente Keys Full Ammo. MINIMARKET: Nel livello ARC Complex troverete un minimarket ricco di riferimenti a Id Software con addirittura della carne essiccata con il volto del creative director di Doom Eternal, Hugo Martin.

Nel livello ARC Complex troverete un minimarket ricco di riferimenti a Id Software con addirittura della carne essiccata con il volto del creative director di Doom Eternal, Hugo Martin. TERMINATOR: Come già visto in DOOM del 2016, anche in DOOM Eternal è presente un riferimento alla morte di T-800 di Terminator 2. Cadendo nella lava, poco prima di morire, noterete l’iconico gesto del pollice in su.

Come già visto in DOOM del 2016, anche in DOOM Eternal è presente un riferimento alla morte di T-800 di Terminator 2. Cadendo nella lava, poco prima di morire, noterete l’iconico gesto del pollice in su. UNMAYKR: DOOM Eternal offre la possibilità ai giocatori di utilizzare la potente balestra Unmaykr, l’arma segreta presente nel vecchio DOOM 64. Situata nella Fortezza, per sbloccarla dovrete trovare tutte e 6 le Chiavi Slayer e successivamente aprire i cancelli per poi completare tutte le sfide Slayer per ottenere le chiavi Empiree.

DOOM Eternal offre la possibilità ai giocatori di utilizzare la potente balestra Unmaykr, l’arma segreta presente nel vecchio DOOM 64. Situata nella Fortezza, per sbloccarla dovrete trovare tutte e 6 le Chiavi Slayer e successivamente aprire i cancelli per poi completare tutte le sfide Slayer per ottenere le chiavi Empiree. BUON COMPLEANNO!: un palloncino con la scritta “Happy Birthday”, già presente anche nel precedente capitolo.

un palloncino con la scritta “Happy Birthday”, già presente anche nel precedente capitolo. SPRITE E TEXTURE CLASSICI: L’effetto nostalgia gioca un ruolo importante in DOOM Eternal, ecco perché è possibile trovare alcune texture, effetti sonori e sprites 2D presenti in DOOM 1 e 2.

L’effetto nostalgia gioca un ruolo importante in DOOM Eternal, ecco perché è possibile trovare alcune texture, effetti sonori e sprites 2D presenti in DOOM 1 e 2. NEMICI: Alcuni design relativi ai nemici del Doom Slayer ricordano quelli presenti in DOOM 1 e 2. In particolare il Cyberdemone, completamente ridisegnato nel capitolo precedente, torna ora al suo aspetto originario.

Alcuni design relativi ai nemici del Doom Slayer ricordano quelli presenti in DOOM 1 e 2. In particolare il Cyberdemone, completamente ridisegnato nel capitolo precedente, torna ora al suo aspetto originario. BOSS FINALE: Se siete suscettibili agli spoiler non andate oltre . Il boss finale è il terribile DOOM Sin (così battezzato da John Romero). Il boss in questione era già presente in DOOM 2 e da allora tutti i giocatori si sono sempre immaginati una vera sfida contro il DOOM Sin.

. Il boss finale è il terribile DOOM Sin (così battezzato da John Romero). Il boss in questione era già presente in DOOM 2 e da allora tutti i giocatori si sono sempre immaginati una vera sfida contro il DOOM Sin. POST CREDITS: Quando terminerete DOOM Eternal non saltate immediatamente i titoli di coda. Alla fine di essi ci sarà mostrata una scena tagliata molto particolare.

Infine, ne approfittiamo per lasciarvi un link relativo alla nostra guida dettagliata che vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo presente in DOOM Eternal.