Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato di una nuova mod per la versione classica di DOOM, a testimonianza di come ancora oggi uno dei padri degli FPS sia ancora tenuto in grande considerazione dagli appassionati. Anche il capitolo più recente della saga però, Doom Eternal, continua ad attirare le attenzioni di una grossa fetta di community. Nello specifico parliamo degli speedrunner, i quali sono costantemente in competizione per abbassare il più possibile i tempi dell’FPS.

Proprio l’ultima iterazione della saga con protagonista il Doom Slayer è al centro di una nuova impresa di uno speedrunner, con il giocatore conosciuto in rete con il nickname di ‘Therealpaisano’ che si è appropriato del primato mondiale abbattendo il precedente record di speedrun di Doom Eternal. Questo appassionato ha dimostrato che l’ultima fatica targata id Software si può finire restando sotto i venti minuti.

Più precisamente questo speedrunner è riuscito a finire il gioco in 19 minuti precisi e 80 centesimi. Ovviamente il tutto è stato documentato in video e poi pubblicato sul canale YouTube di questo fenomeno. Come possiamo vedere anche dal titolo del video, questa speedrun di Doom Eternal è stata affrontata nello stile dell’any%, ovvero cercando di arrivare ai titoli di coda il prima possibile lasciandosi indietro ogni tipo di collezionabili e vie secondarie.

Se avete giocato a Doom Eternal saprete che parliamo di un gioco abbastanza longevo e ricco di sezioni parecchio complesse da completare senza perdere preziosi minuti. Ma questo ragazzo ha dimostrato di aver studiato nei minimi particolari tutti i vari trucchetti del mestiere, grazie ai quali è riuscito a fare suo il record mondiale per questo frenetico sparatutto in prima persona. Ora che il record è stato abbassato, sicuramente altri speedrunner vorranno tentare di strappare il record dalle mani di questo utente. Ci riusciranno a breve o dovrà passare del tempo prima di vedere un nuovo record mondiale?