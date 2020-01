DOOM Eternal: i porting per PS5 e Xbox Series X sarebbero logici, stando a id Software

Lo sappiamo, il 2020 sarà l’anno delle console di nuova generazione, e con esse è fisiologico pensare che molti dei videogiochi annunciati e rilasciati in concomitanza con l’uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X, potrebbero diventare titoli cross gen. Uno di questi potrebbe essere proprio l’imminente DOOM Eternal, e nonostante gli sviluppatori hanno più volte dichiarato di usare ogni singolo aspetto dell’hardware della generazione corrente, sembra che nelle menti di id Software ci sia già l’idea di portare il gioco anche sulle nuove console.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di Metro, il game director di DOOM Eternal, Marty Stratton, ha affermato che sebbene all’interno di id Software non abbiano ancora parlato di console di nuova generazione, è una tematica che li eccita. Stratton ha anche ammesso che DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X dovrà prendere in pieno quelle che sono le qualità delle prossime console.

“Non ne abbiamo ancora parlato, ma una delle cose eccitanti è che siamo alla fine di questo ciclo di console, il nostro team conosce questa tecnologia davvero molto bene”, ha detto Stratton. “Questa conoscenza ci ha permesso di spingere e ottenere il massimo da questo hardware. E sono super entusiasta di cosa ciò implicherà per il prossimo hardware.”

Parlando di un possibile porting di DOOM Eternal per Playstation 5 e Xbox Series X, Stratton ha detto: “non abbiamo annunciato nulla, ma è davvero eccitante. Stanno facendo cose davvero fantastiche con quell’hardware, quindi penso che sia logico spingerci verso quella direzione e onestamente bisognerà cercare di essere uno dei migliori giochi su quella piattaforma.” Vi ricordiamo che DOOM Eternal uscirà il prossimo 20 marzo per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) con la versione Nintendo Switch che arriverà con qualche mese di ritardo. Che ne pensate delle parole di Stratton riguardo al possibile porting del nuovo DOOM su PS5 e Xbox Series X?