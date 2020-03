DOOM Eternal: ecco lo spettacolare trailer di lancio

Manca sempre meno all’arrivo di DOOM Eternal, il nuovo sparatutto in prima persona di id Software e Bethesda. Dopo il capitolo del 2016, che ha convinto critica a pubblico riportando in auge una grande saga, gli sviluppatori si preparano a “regalarci” ancora più combattimenti, esplosioni e gore. Ora, inoltre, possiamo vedere un nuovissimo video, precisamente il trailer di lancio ufficiale.

Il filmato ci permette di vedere alcune scene di gioco, oltre a un nuovo accenno alla componente narrativa: per quanto quest’ultima non sia mai stata il motivo principale per avventurarsi all’interno di DOOM, con DOOM Eternal sembra che il team di sviluppo abbia lavorato più diligentemente anche sotto tale punto di vista. Non perdiamoci in troppe chiacchiere, però, e godiamoci il trailer di annuncio ufficiale.

DOOM Eternal è stato premiato come miglior gioco PC e miglior gioco d’azione all’E3 2019. Anche noi, nella nostra anteprima, abbiamo speso parole positive: “Tra musica, art e level design e un comparto tecnico sontuoso, DOOM Eternal vuole mettere l’accento su questo 2020, sottolineando la sua infernale presenza in un anno che promette di essere davvero indimenticabile.”

Vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia: quest’ultima versione, come vi abbiamo già segnalato, non supporterà però un vero 4K nativo. Il gioco girerà a 60 FPS su tutte le console, anche su quelle “base”. Infine, la versione Nintendo Switch è ancora nei piani dello sviluppatore, ma non ci sono informazioni ufficiali su una data di uscita.