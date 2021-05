DOOM Eternal VR su Switch? Ora è possibile!

Il canale YouTube GameXplain poche ore fa ha presentato un’interessantissimo progetto riguardante proprio DOOM. Nel video che trovate di seguito, infatti, possiamo vedere una riproposizione di DOOM Eternal realizzata tramite il Garage VR di Nintendo Labo per Switch. Si tratta di un progetto particolarmente interessante poiché il creatore di questo minigioco, l’utente Mr Tiffle’s, è stato capace di ricreare non solo i movimenti, la velocità e abilità dello Slayer come la schivata rapida, ma anche le differenti armi.

Il DOOM Slayer è tornato più cattivo che mai.

Nel video possiamo notare addirittura la presenza di barili esplosivi e della granata, che pare avere tempistiche simili a quella in DOOM Eternal. Si tratta quindi di un lavoro molto approfondito e che mette in mostra le possibilità creative di Nintendo Labo. Ad essere ancora più incredibile è però il tempo necessario per creare questo progetto: Mr Tiffle’s ha rivelato che ha impiegato solo 12 ore per creare questo prototipo di DOOM Eternal in VR con il Garage VR di Labo.

L’autore spiega che l’idea è venuta dalla sua passione per la realtà virtuale e per la serie di DOOM: dopo aver realizzato una versione standard dal DOOM del 2016, ha deciso di spingersi oltre e provare a realizzare questo prototipo. L’unica vera difficoltà, spiega, è stato il ricreare la canzone “The Only Thing they Fear is You” con i pochi strumenti a disposizione. Tuttavia, dopo poche ore è riuscito a realizzare anche l’iconico tema musicale degli scontri di DOOM Eternal.

Inoltre, si è dimostrato molto interessato all’imminente Laboratorio di Videogiochi, basato sullo stesso principio di funzionamento ma molto più completo e complesso, sulla falsariga di Dreams di Media Molecule. Ancora una volta, è incredibile vedere gli incredibili progetti che si possono creare con i kit di Nintendo Labo, motivo in più per cui non vediamo l’ora di provare Laboratorio di Videogiochi, che sarà rilasciato l’11 giugno 2021.