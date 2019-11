Dragon Age 4: BioWare suggerisce nuove informazioni a breve?

BioWare ha suggerito che saranno presto rilasciate nuove informazioni su Dragon Age 4 Dread Wolf Rises? Potrebbe veramente essere così.

BioWare non si trova in una situazione ottimale, questo lo sappiamo bene. Dopo i mesi difficili di Anthem, che hanno combaciato con l’abbandono di molte figure storiche della società, il team deve dare nuove certezze ai giocatori. Con Mass Effect in pausa di riflessione, in seguito ai risultati non eclatanti di Andromeda, il grande nome da mandare in campo è Dragon Age 4. Purtroppo per ora non abbiamo visto assolutamente nulla, se non un teaser contenente la frase “Dread Wolf Rises” (legata a Inquisition e alle sue espansioni, come sanno i fan della serie).

Ora, BioWare ha pubblicato un tweet nel quale sembra suggerire che saranno rilasciate nuove informazioni il 4 dicembre 2019, ovvero tra un mese esatto. Nel tweet qui sotto possiamo leggere: “Oggi [in riferimento al 3 novembre] cade il decimo anniversario di Dragon Age! Quest’anno siamo felici di unirci al party della community il 4 dicembre, e celebrare una decade passata insieme in un modo che tutti amiamo. Ci vediamo il 4 dicembre per il Dragon 4ge Day!”

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day! — BioWare (@bioware) November 3, 2019

L’ultimo contatto con il gioco è avvenuto nel dicembre 2018, ai Video Game Awards, durante i quali BioWare ha rilasciato il teaser suddetto. Secondo alcuni report del sempre ben informato Jason Schreier, Dragon Age 4 ha passato uno sviluppo travagliato, subendo un reboot che ne ha quindi notevolmente ritardato l’uscita.

Attualmente non sappiamo se il 4 dicembre otterremo nuove informazioni e, anche se così fosse, di che tipo di informazioni si possa trattare. Un primo vero trailer del gioco? Qualche immagine promozionale sotto forma di artwork? Un altro grande quesito è legato alla data di uscita e alle console: Dragon Age 4 sarà rilasciato sull’attuale generazione, su PS5 e Xbox Scarlett, oppure sarà un titolo cross-gen al pari di Inquisition?