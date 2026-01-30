Appassionati di Dragon Ball, preparatevi a combattere! Su Amazon trovate DRAGON BALL FIGHTERZ per PS5 in offerta a soli 14,98€ invece di 19,99€, con uno sconto del 25%. Portatevi a casa questo picchiaduro a 14,98€ e godetevi tutti gli eroi più amati con le loro abilità uniche, grafica mozzafiato su Unreal Engine ottimizzata per la next-gen e tempi di caricamento ridotti grazie all'SSD di PS5. Tantissimi contenuti aggiuntivi vi aspettano!

Dragon Ball FighterZ, chi dovrebbe acquistarlo?

DRAGON BALL FIGHTERZ per PS5 è l'acquisto perfetto per gli appassionati del celebre manga che desiderano rivivere le epiche battaglie dei loro personaggi preferiti con una veste grafica completamente rinnovata. Questo titolo si rivolge sia ai fan storici della serie che vogliono immergersi in combattimenti spettacolari con Goku, Vegeta e tutti gli altri eroi iconici, sia ai giocatori competitivi che cercano un picchiaduro profondo e bilanciato. Con i suoi numerosi contenuti aggiuntivi e le abilità uniche di ogni personaggio, il gioco offre ore di divertimento e una curva di apprendimento gratificante che saprà conquistarvi.

La versione PS5 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle generazioni precedenti, sfruttando appieno le potenzialità hardware della console next-gen. I tempi di caricamento drasticamente ridotti grazie agli SSD vi permetteranno di passare da un combattimento all'altro senza attese frustranti, mentre la grafica mozzafiato su Unreal Engine e la reattività immediata dei comandi garantiscono un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con uno sconto del 25% che porta il prezzo a soli 14,98€, questo titolo rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera arricchire la propria collezione con un picchiaduro di qualità superiore.

DRAGON BALL FIGHTERZ porta l'universo di Dragon Ball in una dimensione di combattimento spettacolare. Questo titolo vi offre grafica mozzafiato realizzata su Unreal Engine, con una reattività dei comandi perfezionata per la next-gen. Troverete tutti i vostri eroi preferiti, ciascuno con abilità uniche e fedeli alla serie.

Vedi offerta su Amazon