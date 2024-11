Dragon Ball Sparking ZERO: il picchiaduro definitivo è già in SUPER SCONTO del 27%!

Se siete appassionati della serie Dragon Ball e state cercando il picchiaduro definitivo dell'universo creato da Akira Toriyama, questa offerta su Dragon Ball: Sparking! ZERO fa decisamente al caso vostro. Il gioco è infatti acquistabile su Instant Gaming a soli 50,99€, con un risparmio del 27% rispetto al prezzo di listino di 70€. Un'occasione imperdibile per assicurarvi quello che promette di essere il miglior gioco di Dragon Ball mai realizzato grazie al Crazy Saturday della compagnia.

Dragon Ball: Sparking! ZERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il titolo si rivolge non solo ai fan di lunga data della serie, ma anche ai neofiti che desiderano vivere battaglie spettacolari in pieno stile Dragon Ball. Con un roster di oltre 180 personaggi tratti da Dragon Ball Z, Super, GT e dai film della serie, ogni guerriero è caratterizzato da mosse speciali, trasformazioni e tecniche uniche che rispecchiano fedelmente le controparti animate.

Il sistema di combattimento è stato completamente rinnovato per offrire scontri dinamici e coinvolgenti, con una grafica next-gen che porta gli scontri energetici e le tecniche signature a livelli mai visti prima. Le modalità di gioco spaziano dal multiplayer online ai tornei offline, permettendo di sfidare altri giocatori o allenarsi nella Stanza dello Spirito e del Tempo per perfezionare le proprie abilità. Per scoprire se è il titolo adatto a voi, vi rimandiamo invece alla nostra recensione!

La modalità storia permette di rivivere i momenti più iconici della serie attraverso otto diverse prospettive, mentre l'editor di scenari consente di creare battaglie personalizzate e condividerle con la community. Il tutto è arricchito da un comparto tecnico all'avanguardia che richiede configurazioni moderne per essere apprezzato al meglio.

Attualmente preordinabile a 50,99€, Dragon Ball: Sparking! ZERO rappresenta un'opportunità eccezionale per tutti gli appassionati di picchiaduro e fan della serie. La combinazione di un roster mastodontico, un sistema di combattimento profondo e una grafica spettacolare rende questo titolo un acquisto consigliato, specialmente considerando lo sconto del 27% sul prezzo di listino!

Vedi offerta