Dragon's Dogma 2 | Guida ai Trofei e al Platino

Avventurarsi nel mondo brutale di Dragon's Dogma 2 è pericolosissimo ma per fortuna accaparrarsi tutti i trofei e raggiungere il platino (o i 1000G su Xbox) sembra un gioco da ragazzi.

In Dragon's Dogma 2 abbiamo in totale 55 trofei, platino incluso. Ottenerli non è esattamente difficile anche perché la maggior parte si sblocca con la trama principale, altri sono legati all'esplorazione. Dunque il consiglio più utile in giochi del genere è guardare bene attentamente ovunque mettete piede: entrate di dungeon e collezionabili si nascondono nei posti più improbabili. ATTENZIONE: siete avvisati, potrebbero esserci spoiler minori. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la nostra guida completa di Dragon's Dogma 2.

IMPORTANTE: i trofei di Dragon's Dogma 2 senza una descrizione si possono ottenere semplicemente proseguendo nella trama oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

Trofei di Bronzo

UN ASSAGGIO DI LIBERTÀ

Hai spezzato le catene e sei fuggito dalla schiavitù.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

ARISEN

Hai recuperato i ricordi di quando hai ottenuto il titolo di Arisen.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

IL POSTO DEL SOSTITUTO

Hai raggiunto Vernowrth

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

AL DI LÀ DEL CONFINE

Hai oltrepassato il cancello del confine.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

DRAGON'S DOGMA 2

Hai visto con i tuoi occhi il mondo senza protezione.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

PACE

Sei diventato il Sovrano di Vernworth.

Una volta completato il gioco, basterà rimanere seduti sul Trono fino a quando non appare la schermata nera.

LA MAGNIFICENZA DI TALOS

Hai attivato il colosso.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

RISORSE UMANE

Hai cambiato la tua classe.

Puoi cambiare classe nella Gilda delle Classi presente più o meno in ogni città.

DESTINI GEMELLI

Hai cambiato classe in cavaliere mistico.

Puoi cambiare classe nella Gilda delle Classi presente più o meno in ogni città. Questa classe si sblocca automaticamente con la storia, oppure incontrando l'NPC Sigurd, trovabile casualmente in alcuni luoghi frequentati da draghi.

MAESTRO ILLUSIONISTA

Hai cambiato classe in illusionista.

Puoi cambiare classe nella Gilda delle Classi presente più o meno in ogni città. La classe avanzata in questione si può sbloccare attraverso la storia, oppure parlando all'Oracolo a Battahl in qualsiasi momento.

UN RACCONTO DI FRECCE E MAGIA

Hai cambiato classe in arcier-mago.

Puoi cambiare classe nella Gilda delle Classi presente più o meno in ogni città. Questa classe avanzata si sblocca attraverso la side quest dell'NPC Gautsafr all'Isola Vulcanica di Agamen.

SCEGLI UN'ARMA, NON IMPORTA QUALE

Hai cambiato classe in eroe leggendario.

Puoi cambiare classe nella Gilda delle Classi presente più o meno in ogni città. L'eroe leggendario si sblocca dopo aver completato la sede quest dell'NPC Lamond, all'Isola Vulcanica di Agamen.

CHI FA IL PRIMO TURNO DI GUARDIA?

Ti sei accampato.

Basta accamparsi con un kit d'accampamento.

LA BASE DELL'ARISEN

Hai comprato un'abitazione tutta tua.

Basta comprare una casa, la prima che vi viene offerta è da una signora in centro città a Vernworth al costo di 20.000, subito dopo che vivrete una settimana sotto il suo tetto.

UNA MARCIA IN PIÙ

Sei salito a bordo di un carro.

Basta salire a bordo di un qualsiasi carro e sonnecchiare.

IL SALVATORE

Hai utilizzato un Cuore di Drago per riportare in vita i morti.

Necessario per riportare in vita gli NPC. Potete farlo in qualsiasi mausoleo nelle grandi città, oppure per strada se doveste trovarne uno morto.

A UN TIRO DI PIETRA

Hai usato una Pietra del Trasporto.

Come dice la descrizione, usate una pietra per teletrasportarvi su qualsiasi Telecristallo.

EMBLEMA DI VIRTÙ

Hai ottenuto un'insegna per pedine.

Per ottener un'insegna è necessario prima completare tutte le sfide richiede da una singola insegna. Facile da ottenere, ma ci vuole tempo.

MA CI SIAMO APPENA CONOSCIUTI!

Hai sconfitto il colosso in poco tempo.

Per ottenere questo trofeo è necessario abbattere il Colosso in pochissimo tempo. Il nostro consiglio è quello di acquistare la Unmaking Arrow dal Forgiato del Drago per 8 Cristalli di Dragolinfa. Si tratta di una freccia in grado di uccidere istantaneamente un qualsiasi nemico (il gioco salva, non appena viene scoccata, occhio).

TAGLIATELE LA TESTA!

Hai decapitato una Medusa (Gorgone).

Trofei più difficile a farsi che a dirsi. Se siete troppo forti, c'è il rischio di non farcela (e no, non è uno scherzo). Il nostro consiglio è quello di prendere la classe Ladro, dotarvi di pugnali divini ed equipaggiare una pedina Mago con potere dell'affinità del fulmini. Appena raggiungete la Medusa (qua la guida dedicata), basta che salite vicino alla testa e continuare a premere l'attacco base fino a quando non è decapitata.

LO SPECIALISTA

Hai raggiunto il rango massimo di una classe.

Come da descrizione.

RISORSE INUMANE

Hai insegnato una specializzazione a una tua pedina.

Come da descrizione.

FAGLIA, SERVA DELLE MIE BRAME...

Hai impostato una missione per la tua pedina.

Come da descrizione.

DIVERTIMENTI AL MYRMECOLEON

Hai visitato il Castello della Rosa.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

IL COLLEZIONISTA

Hai collezionato 80 Pietre del Cercatore.



Per fortuna la mappa di Dragon's Dogma 2 è piena zeppa di Pietre del Cercatore (circa 240), quindi non dovrebbe essere difficile guadagnarsi questo trofeo. Osservate bene la mappa, cercate in luoghi dove non guardereste mai: queste monete possono trovarsi su un muretto o in un anfratto che vi è sfuggito a una prima occhiata.

IL FILANTROPO

Hai fatto sì che 50 persone si affezionassero a te aumentando la vostra affinità.

Trofeo non complicato, ma come tanti, richiede tempo. Il modo principale è completando missioni e attività con gli NPC, ma ovviamente 50 sono tanti. Il consiglio che vi diamo è farlo nella seconda run, donando agli NPC due Cristalli di Dragolinfa a ciascuna persona (ricordatevi che devono passare 24 ore in-game per poter donare ancora alla stessa persona). Con questo dovreste riuscire ad arrivare al 100% in maniera rapida.

VERSO L'AFFINITÀ E OLTRE!

Hai portato l'affinità con una persona al massimo.

Come da descrizione.

LA FORGIA

Il tuo equipaggiamento è stato riforgiato da un drago.

Hai potenziato al massimo un equipaggiamento, per farlo dovrete arrivare a fine gioco.

QUESTO TI CURERÀ DAGLI ACCIACCHI

Hai fatto il bagno alle terme.

Trofeo semplice semplice, basterà andare nell'accampamento dell'Isola Vulcanica richiedere un bagno termale.

PONTE FAI-DA-TE

Hai usato un ciclope come ponte.

Distruggete un ponte e successivamente attirare un Ciclope per farlo inciampare e usarlo come... ponte. Trofeo molto semplice. Funziona anche con i ponti di pietra distrutti.

L'ARPIA VOLANTE

Hai attirato un'arpia, ti sei aggrappato a lei e avete spiccato il volo.

Trofeo molto semplice, basta acquistare l’oggetto “Segnale di fumo attira-arpie” da un qualsiasi mercante. Usatelo e poi aggrappatevi a un’arpia.

RIANIMAZIONE SINCRONIZZATA

Hai rianimato almeno due pedine contemporaneamente.

Se due vostre pedine cadono abbastanza vicine, è possibile rianimarle entrambe in un solo colpo, sempre con il solito tasto dedicato per la rianimazione. Non è complicato da fare, ma ci vuole un po' di pazienza.

IL DOGMA DEL DRAGO

Hai ottenuto il Dogma del Drago.

Il “Dogma del drago” è una spada che può essere acquistata per 110 Cristalli di Dragolinfa dal Forgiato del Drago, dopo aver soddisfatto i requisiti del trofeo Dragon’s Dogma. (considerando i 100 cristalli ottenuti nel contesto del trofeo Pace).

IL MAESTRO DELLE GRIGLIATE

Hai grigliato ogni tipo di carne sia di giorno che di notte.

Esistono 8 tipi di carne in tutto e sono acquisibili dai loot di diversi mostri e bestie.

UNA NOTTE DA SIGNORI

Hai partecipato a un ballo in maschera a palazzo indossando dei vestiti eleganti.

LAVORO IN MENO

Hai riportato in vita un morto presso un obitorio o un ossario.

Come da descrizione, andare in un obitorio e resuscitate un NPC con un Cuore di Drago.

PRIMA CHE SORGA IL SOLE

Hai sconfitto il cavaliere senza testa.

Seguite la nostra guida per ottenere il trofeo.

TURISTA

Hai visitato 50 dungeon.

Come da descrizione, basterà esplorare ben 50 dungeon.

TUTTI A BORDO DEL CARRO FANTASMA

Sei salito sul carro fantasma.

IL PRIMO GIRO NON TI È BASTATO?

Cavalca un grifone per la seconda volta.

Come da descrizione, basta salire su un secondo Grifone e attendere che spicchi il volo per andare via).

RITORNO ALL'ISOLA

Sei tornato all'isola vulcanica di Agamen.

TRANQUILLI CHE CE N'È PER TUTTI

Hai assistito a una rissa tra i tuoi ammiratori nella tua abitazione.

Una volta che avete due NPC con affinità al massimo, dovrete farvi "combattere" (si prenderanno a sberle) nella vostra abitazione. A volte è necessario invitarne una terza o una quarta per sbloccare il trofeo.

IL TRESPOLO DEL DRAGO

Hai raggiunto la Torre del Soffio di Drago

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

HAI PORTATO UNA LANTERNA, VERO?

Hai raggiunto la Grotta di Drabnir

Basta raggiungere e superare la grotta di Drabnir, presente in fondo a Battahl e che funge da passaggio per l'Isola Vulcanica.

IL TESORO DEL VINCITORE

Hai recuperato la tua roba da uno sciacallo che te l'aveva rubata.

Andate a Battahl, in pieno deserto è facile incontrare sciacalli. Aspettate che vi attacchino (senza colpirli) e vi ruberanno la lanterna. Uccidete rapidamente chi vi ha derubato per sbloccare il trofeo.

FUORILEGGE

Hai usato vie illecite per oltrepassare il cancello al confine.

Seguite questo video, è tutto abbastanza semplice: basterà attendere un carro e salirci sopra.

Trofei d'Argento

LIBERAZIONE

Sei stato testimone della fine del ciclo.

Uno dei finali del gioco, basta completare l'end-game.

IL PROTETTORE

Hai portato la gente al sicuro nel mondo senza protezione.

Arrivati all'end-game, sarà fondamentale dapprima parlare con il personaggio presente al Tempio del Fondale Marino e successivamente andare a parlare con quasi tutti gli NPC principali del gioco.

Sven a Vernworth (ma prima parlate con Brant alla locanda)

Andate al Borgo Sacro (Sacred Arbor) e parlate con il leader per evacuarlo.

Recatevi a Bakbattahl e completate la quest facile e veloce.

Recatevi all’accampamento dell’isola vulcanica e completate le quest.

Infine, andate alle rovine di Agamen, per evacuare gli schiavi sbloccando le porte.

L'EROE

Hai superato tutte le sfide del mondo senza protezione.

Trofeo abbastanza ostico da completare, più che altro perché dovrete essere molto veloci, evitando che le Terre vengano disintegrate. Dovrete banalmente completare tutte le sfide con le luci rosse presente nel mondi di gioco. Sono quasi tutti boss.

OCCHIO PER OCCHIO

Hai pietrificato una Gorgone.

Ci sono due metodi per sbloccare il trofeo. Il primo è decapitare la Gorgone, ottenere una testa ben conservata e usarla su di lei non appena respawna. Sbloccherete rapidamente il trofeo. Il secondo metodo è ancora più semplice, basta infatti acquistare uno scudo riflettente

AVANTI A TESTA ALTA

Hai ottenuto una testa di Gorgone integra.

Trofei più difficile a farsi che a dirsi. Se siete troppo forti, c'è il rischio di non farcela (e no, non è uno scherzo). Il nostro consiglio è quello di prendere la classe Ladro, dotarvi di pugnali divini ed equipaggiare una pedina Mago con potere dell'affinità del fulmini. Appena raggiungete la Medusa (qua la guida dedicata), basta che salite vicino alla testa e continuare a premere l'attacco base fino a quando non è decapitata. A differenza dell'altro trofeo, quello dedicato alla decapitazione, in questo caso bisogna ottenerla integra e quindi riuscire a ottenerla quando Gorgone ha almeno uno/due pallini di vita. Se avete seguito le indicazioni, non dovreste avere problemi. Se non ce la fate, nessun problemi, la Gorgone può respawnare tra i 7 e i 14 giorni in-game.

IN BARBA AL CUPO MIETITORE

Hai compiuto un miracolo per più persone contemporaneamente.

Per sbloccare questo trofeo è necessario il Cuore del Drago Eterno, una ricompensa che si ottiene dalla Sfinge per sbloccare il trfeo Promosso con il massimo dei voti. Una volta recuperato questo oggetto, uccidete almeno due NPC, e riportateli in vita contemporaneamente all'obitorio (presente nelle due città principali).

Trofei d'Oro

PROMOSSO CON IL MASSIMO DEI VOTI

Hai risolto ogni enigma posto dalla regina degli indovinelli.

Seguite questa guida per risolvere tutti gli indovinelli della Sfinge.

IL MAESTRO DEI MAESTRI

Hai imparato ogni abilità dei Maestri.

Seguite questa guida per trovare i Maestri e ottenere le abilità.

Trofeo di Platino

IL VERO ARISEN

Colleziona tutti i trofei di Dragon's Dogma 2