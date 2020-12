Dry Drowning: la visual novel thriller arriva su Nintendo Switch

Nintendo Switch è sul mercato ormai da tre anni, e insieme a tutta una serie di esclusive first party si è presto rivelata essere un’indie machine perfetta. È bastato poco che tutta una serie di titoli indipendenti sono riusciti a trovare terreno fertile sulla console ibrida di Nintendo. Di recente, insieme a tutta una serie di nuovi titoli, anche il publisher italiano Leonardo Interactive ha annunciato l’arrivo di Dry Drowning su Nintendo Switch.

La visual novel a tema thriller psicologico, sarà disponibile anche su Nintendo Switch nel corso del primo trimestre del 2021. Oltre alla possibilità di vestire i panni dell’investigatore Mordred Foley, vivendo l’accattivante indagine a Nova Polemos, il titolo propone una localizzazione in inglese totalmente rinnovata. Dry Drowning, che è stato nominato ‘miglior gioco d’esordio italiano’ in occasione degli Italian Game Awards 2019, ha vinto anche una serie di premi assegnati dalla stampa specializzata sia in Italia che all’estero.

Le scelte che andrà ad effettuare il giocatore all’interno della partita, andranno a cambiare drasticamente il corso degli eventi. Questo offre una storia sempre diversa grazie a più di 150 percorsi da seguire e 3 finali diversi. Tra queste scelte ci sarà da ragionare su diverse questioni morali, personaggi da smascherare e una trama fitta di mistero da svelare man mano che ci si addentrerà sempre più nella futuristica città di Nova Polemos.

Al momento sappiamo che Dry Drowning uscirà su Nintendo Switch a partire dal terzo trimestre del 2021, ma non c’è ancora una data di lancio meglio specificata. Per sapere quando potremmo mettere piede nel mondo futuristico del titolo sviluppato da Studio V, ci servirà attendere un prossimo appuntamento comunicativo da parte di Leonardo Interactive. Cosa ne pensate di questo nuovo titolo indipendente annunciato per la console ibrida Nintendo? Fatecelo sapere lasciandoci un commento nella sezione dedicata.