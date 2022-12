Non tutti lo sanno, ma negli anni ’90 3D Realms (conosciamo bene le vicissitudini e problematiche fra la serie e lo studio) stava lavorando a un progetto in 2D di Duke Nukem Forever, in seguito mai giunto sul mercato per via di alcuni cambiamenti che lo hanno sorpreso in corso d’opera. Recentemente l’hacker x0r_jmp è riuscito in qualche modo a riesumarlo, pubblicando il rete il prototipo (e le build) di questo progetto bidimensionale che fino ad oggi nessuno aveva avuto occasione di vedere e studiare.

Non conosciamo, di preciso, quali sono state le motivazioni che hanno portato alla cancellazione del lavoro con Duke Nukem Forever, ma una cosa la sappiamo: non si tratta affatto della prima volta in cui ci troviamo davanti a del materiale “dimenticato” e “mai completato” relativo a questa serie di videogiochi.

Se curiosi in merito al materiale ritrovato, in concomitanza con la scoperta, è stato tutto pubblicato su You Tube. Il fatto di poter dare un’occhiata a com’era stato pensato il gameplay e all’estetica, ci riporta inevitabilmente indietro nel tempo, senza mai dimenticare che si trattava sempre degli anni ’90. Un Duke Nukem Forever in 2D, forse, si ricollegava a una sorta di nostalgia in seguito mai realizzata, stiamo pur sempre parlando di un’epoca che cominciava ad innovare le possibilità espressive del medium.

In base a quanto riportato da game-news24.com, sembra che il titolo, diretto da Keith Schuler, avrebbe dovuto chiamarsi Duke Nukem 4Ever. I lavori per portarlo sugli scaffali andarono avanti fino al 1996 per poi fermarsi del tutto nel ’97. Tutti conoscono la storia dietro alla pubblicazione di Duke Nukem Forever e le difficoltà che condussero alla sua versione definitiva. Il fatto che esista una build del genere la dice lunga sulla reale e originaria visione in merito a questo videogioco, in seguito plasmata in quello che i fan hanno ricevuto.