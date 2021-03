Dying Light 2: novità in arrivo la prossima settimana?

Sempre meno si è parlato di Dying Light 2 negli ultimi mesi, lasciando presagire a molti utenti che lo sviluppo si trovasse in una fase di difficoltà. La sparizione dai radar dell’opera di Techland stava così rischiando di abbassare le speranze degli appassionati della serie di vedere un rilascio nel corso del 2021. Tuttavia, il profilo Twitter dell’opera è tornato a rispondere ad alcuni tweet, rivelando alcune interessanti informazioni.

Prima tra queste c’è un’importante smentita: Techland afferma che Dying Light 2 non si è mai trovato nella fase di “development hell” (gergo che viene usato per indicare un prodotto che rimane a lungo nella fase di sviluppo), ma che semplicemente il suo annuncio è stato troppo prematuro. Sebbene non siano state messe a tacere le voci su uno sviluppo difficile, lo sviluppatore non ha voluto quindi definire i mesi di assenza e i rinvii come una fase di “dev hell”. A rassicurare un fan che temeva una cancellazione totale del progetto, il profilo Twitter ha inoltre confermato che Dying Light 2 non sarà cancellato.

Ci vengono fornite così solo parole rassicuranti, soprattutto per gli amanti del primo capitolo che temevano brutte notizie riguardo la produzione. La novità più positiva, tuttavia, giunge dallo stesso account: durante la giornata di mercoledì 17 marzo, saranno condivisi aggiornamenti sullo stato di sviluppo di Dying Light 2. Non abbiamo informazioni riguardanti né la natura e né la quantità di informazioni, ma speriamo sicuramente che Techland possa darci molte novità positive.

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell 😛 — Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021

È difficile prevedere quali annunci saranno fatti durante questo aggiornamento sullo sviluppo. Le aspettative di tutti vanno sicuramente a un’eventuale data di lancio di Dying Light 2, come aveva suggerito il Lead Game Designer del titolo, magari accompagnata da un nuovo trailer gameplay. Insomma, non ci resta che attendere mercoledì per vedere quali novità Techland ha in serbo per noi. Voi quali informazioni vi aspettate?

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday. Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV — Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021