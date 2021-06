E3 2021: Ubisoft mostrerà un gioco misterioso, parola di Schreier

L’E3 2021 è tornato, e si sente parecchio. A distanza di ormai poche ore dal Summer Game Fest, l’evento che avrà il compito di aprire la fiera videoludica digitale, iniziano ad uscire in rete alcune dichiarazioni che fanno alzare le antenne agli appassionati. Nel giro di pochi giorni, tutte le più importanti compagnie videoludiche ci diranno di più su quelli che saranno i prossimi giochi in uscita, e tra queste, ovviamente, non mancherà anche Ubisoft.

Il nuovo appuntamento Ubisoft Forward sarà trasmesso sabato 12 giugno, e conterrà una manciata di annunci targati Ubi. Sappiamo che tra i titoli della compagnia transalpina il remake di Prince of Persia le Sabbie del Tempo salterà questo E3 2021, ma ci sarà sicuramente spazio per tutta una serie di altre novità. Forte la volontà da parte del pubblico di vedere nuovamente qualcosa su Beyond Good & Evil 2, ma per il noto giornalista di settore Jason Schreier i fan Ubisoft dovrebbero aspettarsi anche un gioco misterioso.

È stato definito letteralmente così da Schreier, il quale, ovviamente, non ha voluto scendere in dettagli riguardo questo fantomatico nuovo annuncio targato Ubisoft. La dichiarazione il giornalista l’ha data proprio di recente durante un nuovo episodio del podcast Triple Click, dove ha parlato per la prima volta di un annuncio a sorpresa in arrivo durante il prossimo evento Ubisoft Forward. Per scoprire di cosa si tratterà nello specifico toccherà attendere fino alle 21:00 di sabato 12.

Per quel che sappiamo ad oggi, durante il nuovo evento digitale Ubisoft per l’E3 2021 avremo l’occasione di vedere qualcosa di nuovo riguardo ad Assassin’s Creed Valhalla. Possibile il revela del terzo ed ultimo DLC? Per scoprirlo e conoscere l’identità del gioco misterioso basterà aspettare solamente qualche giorno.