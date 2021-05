EA: nel 2021 ha incassato una marea di soldi grazie alle microtransazioni

Il rapporto tra EA e le microtransazioni inserite in molti dei propri titoli è ancora molto discusso tra i vari appassionati, i quali non vedo proprio di buon occhi questo sistema implementato nei giochi della compagnia. Quello che però spinge ancora Electronic Arts a puntare molto sul sistema di microtransazioni sono gli elevati guadagni che vengono ricavati proprio da questo genere di acquisti in gioco, ormai presenti nella maggior parte dei videogiochi importanti rilasciati dalla compagnia.

Stando a quanto riferito dalla stessa EA durante la recente conferenza di fine anno fiscale, la compagnia americana ha fatto segnare dei numeri da record. Proprio grazie alle tanto discusse microtransazioni Electronic Arts ha avuto la possibilità di guadagnare delle cifre a dir poco folli che abbattono i record degli anni precedenti. Quanto guadagnato lo scorso anno dalla compagnia grazie alle microtransazioni si assesta su una cifra che supera i 4 miliardi di Dollari.

Una quota che compone quasi la totalità degli introiti generali segnalati da EA durante la conferenza. In totale, infatti, Electronic Arts ha guadagnato la bellezza di 5,629 miliardi di dollari, un cifra che va a migliorare il rendimento dell’anno precedente, dove la compagnia era arrivata ad una somma di guadagno pari a 5,537 miliardi. Somme che fanno girare la testa, e che allo stesso tempo ci mostrano come l’azienda statunitense sia in buona salute.

Ovviamente una grande fetta dei guadagni ottenuti grazie alle microtransazioni sono attribuibili a FIFA 21 e alla modalità FUT, una vera e propria macchina stampa solidi che non ha intenzione di incepparsi. Da sottolineare come anche Apex Legends e The Sims 4 abbiano contribuito a far innalzare i guadagni di EA tramite le microtransazioni.