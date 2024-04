EA Sports FC 24 per Nintendo Switch SCONTATO del 42%!

EA Sports FC 24 per Nintendo Switch è ora disponibile in offerta su Amazon al prezzo di soli 34,99€ anziché 59,99€, consentendovi di risparmiare con uno sconto del 42%. Questo titolo rappresenta la nuova era del gioco più bello del mondo, offrendo oltre 19.000 giocatori con licenza, più di 700 squadre e oltre 30 campionati per regalarvi l'esperienza calcistica più autentica mai vista. Migliorate i vostri giocatori e create nuove leggende nel vostro club con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team, accogliete le calciatrici e create l'undici dei vostri sogni. EA Sports FC 24 porta l'emozione e l'innovazione del calcio moderno direttamente nella vostra casa, su Nintendo Switch.

EA Sports FC 24 per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 è l'opzione ideale per gli appassionati di calcio in cerca di un'esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Consigliato ai gamer che desiderano vivere il brivido di gestire e far crescere il proprio club, questo titolo offre un'ampia gamma di opzioni grazie alla presenza di oltre 19.000 calciatori e più di 700 squadre. EA Sports FC 24 soddisfa il desiderio di autenticità con la presenza di oltre 30 campionati. È perfetto per chi si diverte a elaborare strategie di gioco e vuole mettere alla prova le proprie abilità in diverse modalità, tra cui Ultimate Team, Career Mode e Club and VOLTA FOOTBALL, con funzionalità cross-play.

La personalizzazione è al centro dell'esperienza di EA Sports FC 24, consentendo ai giocatori di far crescere nuove leggende nel proprio club grazie alle nuove Evoluzioni di Ultimate Team. Inoltre, la possibilità di includere calciatrici nella creazione del proprio undici da sogno aggiunge ulteriore profondità e varietà al gioco. La modalità Carriera offre un'esperienza ricca di sfide e opportunità di crescita per i club gestiti dai giocatori. Le funzionalità cross-play ampliano le possibilità di gioco, consentendo ai giocatori di sfidarsi e collaborare con amici su diverse piattaforme.

Al prezzo di soli 34,99€, EA Sports FC 24 per Nintendo Switch rappresenta un acquisto imperdibile per gli appassionati del calcio e dei videogiochi. Con la sua ricca selezione di squadre e campionati, insieme a opzioni di personalizzazione e gameplay avanzate, offre un'autenticità senza precedenti. Che si tratti di costruire la propria squadra dei sogni o di competere online contro amici, EA Sports FC 24 garantisce ore di divertimento e sfide appassionanti. Vi consigliamo di aggiungere questo titolo alla vostra collezione per vivere appieno la passione per il calcio in ogni sua forma.

Vedi offerta su Amazon