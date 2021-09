eFootball 2022: data di lancio e nuovi dettagli, le novità del free to play

Qualche settimana fa abbiamo assistito ad uno degli annunci che ha scosso di più gli appassionati dei videogiochi calcistici. La storia saga di PES si è evoluta cambiando nome in eFootball 2022 e virando su una struttura che va ad abbracciare il metodo di fruizione free to play. Queste però non sono le uniche novità che il franchise adotterà con la nuova iterazione di nuova generazione, e a proposito di questo di recente Konami ha voluto mettere nero su bianco molte delle informazioni sul prossimo titolo calcistico in arrivo questo autunno.

La compagnia giapponese annunciato quest’oggi che eFootball 2022 uscirà il prossimo 30 settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e offrirà ai giocatori un assaggio di quello che dovranno aspettarsi dalla nuova iterazione della simulazione calcistica free-to-play, prima dell’arrivo del primo major update atteso per questo autunno. Lo stesso aggiornamento segnerà anche il debutto di eFootball 2022 sui dispositivi mobile iOS e Android.

Al lancio i giocatori potranno accedere al cuore del gioco, ovvero eFootball World, dove i giocatori potranno godersi partite con team reali a costo zero. I contenuti includono partite offline con nove club autentici tra cui scegliere: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC; ed eventi online settimanali con squadre prestabilite che faranno guadagnare ricompense come GP.

Questo autunno, inoltre, molte caratteristiche fondamentali saranno aggiunte a eFootball World con un aggiornamento gratuito, tra cui la modalità Creative Teams. Contemporaneamente sarà introdotto anche il nuovo modello di monetizzazione della piattaforma, ribilanciato per garantire a tutti i giocatori di raggiungere lo stesso potenziale, indipendentemente da quanti e quali oggetti hanno acquistato in-game. A queste novità i giocatori troveranno anche:

eFootball Creative League – una lega in cui i giocatori potranno usare il proprio Creative Team per competere contro altri giocatori e diventare i migliori del mondo. Guadagna punti per essere promosso al livello successivo della lega e ottieni ricompense in base alle tue prestazioni in ognuno dei 10 round dei match.

Tour Event – gioca contro l’IA in eventi Tour e guadagna premi accumulando Event Points

Challenge Event – gioca contro altri giocatori online e completa gli obiettivi assegnati per ottenere ricompense.

Online Quick Match – gioca match online casuali contro altri giocatori utilizzando uno tra gli oltre 600 club/team con licenza ufficiale. Disponibile anche attraverso il nuovo matchmaking cross-platform (solo PC e console)

Online Match Lobby – crea una match room online e invita altri giocatori per partite 1vs1.

Konami ci da anche una prospettiva sugli aggiornamenti futuri, i quali includeranno la modalità Edit per personalizzare le divise delle squadre, i giocatori e molto altro, ma anche l’aggiunta del supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense di PlayStation 5.