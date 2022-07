Il lancio di eFootball 2022, ormai un anno fa, ha fatto parecchio scalpore. Lo stato disastroso in cui l’esperienza calcistica di Konami è arrivata sul mercato ha deluso gran parte dei fan. Dopo diversi aggiornamenti, tuttavia, il titolo sembra ormai pronto a garantire un feeling piacevole per i giocatori. ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto per sottolineare i progressi fatti dal gioco durante quest’anno.

Come possiamo notare guardando il lungo video, infatti, eFootball 2022 si è evoluto nel corso dell’anno e le differenze sono notevoli. Quelle che più spiccano sono ovviamente relative al comparto grafico. I modelli dei giocatori, soprattutto quelli più celebri (nel video troviamo Messi e Ronaldo) sono stati rivisti e migliorati. La quantità di dettagli sui volti è vistosamente aumentata e restituisce un enorme livello di realismo al titolo di Konami. Allo stesso modo, le modifiche colpiscono i tifosi sugli spalti e, in generale, l’atmosfera dello stadio che adesso risulta molto più credibile.

Sotto l’aspetto dell’illuminazione, inoltre, eFootball 2022 ha fatto ulteriori progressi che vanno poi a migliorare l’ambiente. Le modifiche riguardano anche il comparto delle animazioni e della fisica che, sicuramente, sono stati tra i comparti più criticati nel titolo Konami. Strane compenetrazioni o giocatori apparentemente privi di struttura ossea sono ormai un lontano ricordo. Adesso ogni elemento in campo, dal pallone ai contrasti tra giocatori ha un suo peso e risulta decisamente più credibile di quanto visto in precedenza.

Konami ha recentemente dato il via alla seconda stagione per eFootball 2022. Questa arriva con un ulteriore corposo aggiornamento che aggiunge alcune modalità di gioco e ulteriori miglioramenti di stabilità. Inoltre, in un tweet sull’account ufficiale, i portavoce della software house nipponica hanno diffuso i piani per il futuro del titolo calcistico. In contemporanea alla crisi della serie FIFA, sembra che i giochi calcistici siano destinati a rivoluzionarsi ancora per parecchio tempo.