Uno dei migliori videogiochi di questo 2022 è sicuramente Elden Ring. Il titolo di FromSoftware e Bandai Namco è un’opera immensa, che siamo sicuri sarà destinata a durare per diverso tempo. Ci sono diversi motivi per cui ciò ovviamente accadrà, e uno tra tutti è sicuramente la sua completezza e la sua complessità. La lore è esattamente cosa ci aspettiamo da un gioco di Hidetaka Miyazaki, e per realizzare un’opera così complessa sono stati necessari anche dei tagli. Già in passato erano emersi dei contenuti tagliati e anche oggi ci ritroviamo nella stessa, identica situazione, con linee di dialogo mai utilizzate e che potrebbero aprire a scenari molto diversi.

Chiariamo subito un aspetto: il cut content è una pratica molto comune nel mondo dei videogiochi. Un titolo passa attraverso diversi stadi produttivi e si apportano modifiche che vanno dal look estetico dei personaggi fino anche alla trama, spezzoni e linee di dialogo ritenute magari superflue per la storia che si vuole raccontare. Il cut content di Elden Ring è però decisamente affascinante, perché ci mostra un lato nascosto del titolo, che è già molto, molto ammaliante di suo.

Il cut content in questione riguarda la boss fight contro Rennala, un personaggio di spicco del gioco e al centro della famiglia dei Carian Royal. Un personaggio complesso, che nasconde sicuramente tanti segreti che sono emersi in superficie grazie al datamining. Se siete interessati a saperne di più, vi invitiamo a dare uno sguardo al video che trovate subito qui in basso.

Elden Ring ha debuttato a febbraio 2022 ed è già sulla buona strada per poter guadagnare un probabile titolo come Gioco dell’Anno ai The Game Awards. Il gioco di FromSoftware dovrà però scontrarsi con un nuovo tripla A in arrivo a novembre, che mira anche lui alla statuetta più importante di tutte, ovvero God of War Ragnarok. Chi la spunterà?