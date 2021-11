Elden Ring: ci giocherete su Xbox? Iniziate a liberare spazio

Elden Ring si posiziona, senza alcuna ombra di dubbio, tra i titoli più attesi di tutto il 2022. L’opera andrà ad aprire il nuovo anno videoludico offrendo centinaia di ore di gameplay e divertimento a tutti i giocatori, e si premedita essere già un enorme successo. Basti vedere come le due Collector’s Edition del gioco sono andate in sold out in poco più di cinque minuti, nonostante i loro prezzi esorbitanti che non hanno affatto spaventato la community.

Dopo aver rivelato sia i requisiti per PC che quelli per PlayStation, è arrivato il momento di scoprire quelli per Xbox. Per i più affezionati al genere non abbiamo buone notizie: questi infatti si accorgeranno sicuramente della differenza tra questo titolo e quelli precedenti di FromSoftware, dato che è abbastanza evidente. Elden Ring avrà un peso di 50 GB sia su Xbox One che su Xbox Series X|S. Rispetto al titolo più recente, Sekiro, il quale tutt’oggi conta soltanto 13 GB, la memoria che la nuova opera dell’azienda andrà ad occupare è esorbitante: pesa più del triplo!

Ad ogni modo non c’è da impressionarsi poi così tanto, poiché c’è da sottolineare che stiamo parlando di due generazioni diverse. Il fatto che Elden Ring venga rilasciato in un’epoca simile implica automaticamente che il gioco sarà molto più ricco dal lato tecnico, per cui il fatto che abbia bisogno di così tanto spazio sulla propria console è perfettamente normale.

Il preorder è già disponibile per tutte le piattaforme, e il prezzo varia in base alla console sulla quale avete intenzione di acquistare Elden Ring. A tal proposito, se avete bisogno di una guida per comprare il gioco al miglior prezzo possibile, allora vi rimandiamo al nostro articolo apposito dove vi illustriamo i prezzi di tutte le versioni e dove reperirle.