Elden Ring: data di uscita svelata da una catena americana?

Elden Ring è sicuramente uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Il progetto ambizioso è nelle mani di Hidetaka Miyazaki, creatore dei giochi Souls, e George R.R. Martin scrittore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che si occuperà di creare la mitologia che farà da sfondo al titolo. È passato ormai più di un anno dal trailer di presentazione, dopodiché gli sviluppatori non hanno più mostrato o dichiarato nulla a riguardo, al momento è possibile solo speculare.

Insomma, come capita nei titoli Souls Like, Elden Ring risulta essere avvolto da una fitta nebbia da diverso tempo. Recentemente ha fatto notizia Phil Spencer che ha ammesso di averlo provato, testimoniando che il progetto potrebbe davvero essere a buon punto, ed è quindi possibile vederlo addirittura il prossimo anno. In queste ore, infatti, è arrivata in nostro soccorso Target, una famosa catena americana, la quale avrebbe spoilerato la data di uscita del gioco fissato al 30 giugno 2021.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1331785983935852545

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni. Non è la prima volta infatti che viene menzionata una possibile data di uscita di Elden Ring. Ma potrebbe essere plausibile e quindi da tenere conto. Il prossimo 10 dicembre si terranno i Game Awards, durante questo evento non è raro vedere annunci e trailer di ogni tipo, è possibile che Elden Ring possa mostrarsi proprio durante le premiazioni. Non ci resta altro da fare che incrociare le dita ed aspettare notizie ufficiali prossimamente.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che Elden Ring possa essere rilasciato il prossimo anno? Lo state aspettando? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le notizie riguardanti questo misterioso progetto.