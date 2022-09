Sono passati diversi mesi da quando Elden Ring ha fatto la sua comparsa sul mercato, e ci siamo accorti tutti di quanto il più recente titolo From Software sia riuscito a farsi notare dal grande pubblico in tempi record. Parliamo di un’esperienza che ha segnato nel profondo molti giocatori, e che difficilmente verrà messo da parte da chi ha imparato ad apprezzarlo. Per questo il mondo di gioco e i suoi personaggi vivono ancora oltre i titoli di coda, e mentre molti fan chiedono a gran voce un DLC, ecco che arriva un manga totalmente inaspettato sull’ultima fatica di From.

Elden Ring

Di tutti i prodotti laterali che un fan di Elden Ring si poteva aspettare, il manga probabilmente era uno dei meno quotati. Nonostante questo Kadokawa, la compagnia che detiene la maggioranza di From Software, ha deciso di dare l’ok sulla realizzazione di una serie di capitoli in cui ritroviamo alcuni dei personaggi principali e delle componenti che hanno fondato l’universo che sta dietro all’acclamatissima produzione di Hidetak Miyazaki e del suo team.

Il manga in questione si chiama Elden Ring: The Road to the Erdtree ed è stato disegnato dal mangaka Nikiichi Tobita e scritto direttamente da From Software. Quel che ha preso ancora di più in contropiede i fan del gioco, è stato notare come si tratti di un gag-manga pieno di battute e situazioni comiche molto comuni nelle produzioni cartacee giapponesi. Proprio per questo il manga sta ottenendo riscontri misti, con chi ama vedere Melina e compagnia in strambe situazioni e chi meno.

Questa nuova serializzazione segue la storia del Senza Luce Aseo, dopo che si risveglia a Limgrave vestito solo di esili stracci, senza speranza e senza una vergine. Da qui in poi si dipanano le disavventure di questo strambo personaggio tra le pagine del manga. La cosa interessante, e che potrebbe farvi molto piacere, è che si tratta di un prodotto fruibile gratuitamente. Per leggere questa storia, al momento in lingua inglese, vi basta cliccare a questo indirizzo.