A distanza di mesi dal lancio dell’acclamato Elden Ring, la community di appassionati delle produzioni From Software non accenna ad abbandonare l’interregno creato da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin. L’alto tasso di sfida e l’ampia rigiocabilità che propone il gioco spinge tantissimi a tornare a popolare questo mondo dark fantasy di tanto in tanto, ma non tutti sono in cerca di esperienze tradizionali, e c’è anche chi, come questa appassionata, ha deciso di affrontare uno dei nemici più colossali armata di una chitarra.

Elden Ring

Per alcuni di voi sembrerà una follia giocare a un titolo così sfidante con il malus di non poter utilizzare i comandi tradizionali del pad, ma sfruttando uno strumento musicale. Eppure non solo questa ragazza è riuscita a riuscire a giocare ad Elden Ring (lo potete acquistare su Amazon) usando una chitarra, ma è anche stata in grado di sconfiggere uno dei primi boss principali del gioco: Godrick, il quale ha dato filo da torcere a parecchi giocatori alle prime ore con l’esperienza.

Luality, questo il nickname della ragazza in rete, ha postato il risultato finale di questo esperimento sui propri social. Su Twitter, nello specifico, è possibile vedere una clip della durata di un minuto che la vede eliminare il temibile Godrick. La cosa incredibile, però, è che questa ragazza non ha alcuna intenzione di fermarsi qui, e sul suo canale Twitch potete seguire l’avventura che sta portando avanti nel gioco From Software, ovviamente tutta giocata con la chitarra.

La streamer non è affatto nuova a questo genere di sfide, dato che già qualche mese fa era stata in grado di sconfiggere Malenia giocando con un tappetino da rhythm game. Questo è solo uno dei tanti esempi di come la community dei giochi From Software cerca di tenere in vita questi titoli ben oltre la loro conclusione.