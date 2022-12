Senza troppa sorpresa Elden Ring si è confermato come il gioco dell’anno ai The Game Awards 2022, stracciando la concorrenza. Questo risultato, ovviamente, non ha destato troppo scompiglio tra il grande pubblico, dato il valore universalmente riconosciuto della nuova esperienza targata From Software. A quanto pare, però, questo gigantesco traguardo è soltanto un minuscolo granello in più nella visione di Hidetaka Miyazaki, pronta a sfornare tante nuove sorprese per gli appassionati.

Il tutto è stato confermato proprio sul palco scenico dei The Game Awards, con l’autore di Elden Ring (costruito al fianco di George R.R. Martin, è sempre bene ricordarlo) che, nel ringraziare tutti quanti per l’ottenimento di questo ambito premio, ha comunque promesso tante novità e sorprese future legate a questo videogioco: “Per quanto riguarda Elden Ring, abbiamo ancora parecchie cose che vogliamo fare”.

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di Elden Ring, ancor prima del conseguimento di questo nuovo obiettivo mondiale. Il recente annuncio dell’update Colosseum, e tantissime altre dichiarazioni, hanno rassicurato i fan in merito al sostegno di questo gigantesco progetto, attualmente confermato anche dalle sue parole ai TGA 2022.

Per adesso, però, non abbiamo ancora nessuna informazione o notizia precisa in merito ai passi in avanti di Elden Ring. Sicurante si dovrà attendere ancora un po’ prima di poter parlare di DLC o di espansioni, anche se non dubitiamo del fatto che le “sorprese” di cui parla Miyazaki riusciranno a stupire i fan storici del suo lavoro. Tutte le voci precedenti riguardo all’inserimento di nuovi boss verranno confermate? Vivremo nuove avventure all’interno dell’Interregno, o si tratterà di espansioni più secondarie, magari specificamente legate ad armi nuove e oggetti? Non ci resta che attendere nuovi dettagli.