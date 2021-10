Elden Ring ha un grosso peso sulle spalle

Manca davvero pochissimo al lancio di Elden Ring. Dopo essere rimasto fuori dai radar per diverso tempo, infatti, il gioco di FromSoftware si prepara all’uscita per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC e si prospetta essere come il gioco più grande di sempre mai prodotto da Hidetaka Miyazaki e il suo team di sviluppo. Ancora prima di uscire, però, il gioco si ritrova un grosso peso sulle spalle.

Durante un’intervista con GamesIndustry, infatti, Hervé Hoerdt (Senior Vice President of Digital, Marketing e Content di Bandai Namco Europe) ha dichiarato come Elden Ring abbia il compito di allargare l’audience di FromSoftware. Un compito sicuramente non facile, considerata la nicchia a cui va a rivolgersi ma che appare coerente con un percorso che è iniziato con la serie di Dark Souls. Le parole di Hoerdt però rispecchiano una situazione dove i giochi prodotti da Hidetaka Miyazaki e il suo team hanno saputo conquistare il vasto pubblico occidentale in una maniera quasi mai vista prima. “Dark Souls è passato da una piccola nicchia ad essere quasi un prodotto mainstream. L’idea di Elden Ring è quella di portare un pubblico ancora più grande. È gigantesco in questi termini, per noi e per FromSoftware stessa”, le prime parole dichiarate da Hoerdt.

In effetti la strategia di Bandai Namco, in accordo con FromSoftware, sembra essere proprio questa: allargante la fan base. “Abbiamo grandi ambizioni per Elden Ring. Sento che quello che stiamo facendo farà piacere a un sacco di persone ed è la cosa più importante, quello che vogliamo. Non ci occupiamo solo di affari. Vogliamo creare qualcosa di divertente e di unico, in grado di soddisfare milioni di giocatori”, ha concluso Hoerdt.

Elden Ring debutterà il 21 gennaio 2022 e c’è un motivo specifico dietro la scelta di questa data. “Abbiamo già lanciato giochi durante gennaio in passato e semplicemente funziona per noi”, ha dichiarato Hoerdt. Secondo il dirigente di Bandai Namco Europe, infatti, posizionare giochi del genere intorno al periodo natalizio o la chiusura dell’anno fiscale (che avviene nel mese di marzo) sarebbe un’arma a doppio taglio, considerando la quantità di videogiochi pubblicizzati da diverse realtà attive nel campo.