Elden Ring: il film live-action è ufficiale, sarà diretto da Alex Garland

L'universo cupo e avvincente di Elden Ring si prepara a travalicare i confini del videogioco per approdare sul grande schermo. Bandai Namco Entertainment, in collaborazione con la celebre casa di produzione indipendente A24, ha ufficialmente annunciato lo sviluppo di un adattamento cinematografico live-action del popolare RPG. La notizia, attesa da tempo dalla community di appassionati, conferma alla regia e alla sceneggiatura Alex Garland, acclamato regista di opere come "Ex Machina" e più recentemente "Civil War", portando così una sensibilità autoriale a un progetto di grande ambizione.

Sebbene i dettagli sulla trama, il cast e la data d'uscita rimangano ancora avvolti nel mistero, emerge con chiarezza il coinvolgimento di George R.R. Martin nel ruolo di produttore. Lo scrittore, già artefice dell'impianto mitologico del gioco originale insieme a Hidetaka Miyazaki, sarà affiancato da Vince Gerardis, nonché da Peter Rice di DNA e dal duo creativo formato da Andrew Macdonald e Allon Reich. Non è stato ancora specificato, invece, quale sarà il livello di partecipazione di FromSoftware e del game director Miyazaki alla realizzazione della pellicola.

Dal regno dell'Interregno alle sale cinematografiche

La scelta di Garland alla guida del progetto appare particolarmente significativa per la sua capacità di coniugare visioni fantascientifiche e filosofiche con un'estetica visivamente potente. Il filmmaker britannico dovrà ora confrontarsi con l'ardua sfida di tradurre in linguaggio cinematografico l'atmosfera desolata e maestosa dell'Interregno, mantenendo intatta la profondità narrativa che ha reso Elden Ring un'esperienza di gioco tanto apprezzata.

Già mesi fa Martin aveva alimentato le speranze dei fan accennando a "qualche chiacchiera" riguardo un possibile adattamento cinematografico dell'universo di Elden Ring. Quelli che sembravano semplici rumors si sono ora concretizzati in un annuncio ufficiale, portando a compimento le aspettative di chi desiderava vedere questo mondo fantasy materializzarsi sul grande schermo.

La trasposizione cinematografica rappresenta un'ulteriore espansione per un franchise che continua a crescere anche nel suo ambito nativo. Nel 2024 è arrivata l'espansione Shadow of the Erdtree, mentre a breve i giocatori potranno cimentarsi con Elden Ring Nightreign, uno spin-off multiplayer completamente separato dall'avventura principale (che potete preordinare su Amazon). Nonostante FromSoftware abbia dichiarato di non considerare al momento un sequel vero e proprio, è in lavorazione una versione del gioco originale, denominata Elden Ring: Tarnished Edition, destinata alla futura console Nintendo Switch 2.

La collaborazione tra Bandai Namco e A24 segna un connubio particolarmente interessante. La casa di produzione statunitense si è affermata negli ultimi anni come punto di riferimento per il cinema d'autore di qualità, portando al successo opere come "Everything Everywhere All at Once", "Hereditary" e "Midsommar". Il suo coinvolgimento suggerisce un approccio artistico e non meramente commerciale all'adattamento di Elden Ring, distanziandosi potenzialmente da molte trasposizioni videoludiche del passato.