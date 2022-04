Uno degli aspetti più elogiati di Elden Ring è sicuramente la sua mancanza di qualsiasi tipo di guida per il giocatore. Gli utenti che si affacciano all’Interregno sono infatti privi di qualsiasi indicazione e di aiuto. Una feature sicuramente interessante, che però ha anche uno svantaggio, ovvero quella di non affrontare il tutorial, poiché nascosto.

Per accedere alla sezione che spiega le basi di Elden Ring (con tanto di mini boss) è necessario infatti scendere in una caverna. Al di là di alcuni messaggi degli utenti che invitano i giocatori a scendere, non c’è nessuna indicazione della presenza del tutorial. Ora però, grazie alla patch 1.04 (che ha corretto un altro importante aspetto del gioco) è assolutamente impossibile non accorgersi della sua presenza.

Pur infrangendo la regola del non dare nessun aiuto o indicazione, ora i giocatori che cominciano (o ricominciano) Elden Ring, si ritrovano davanti ad un cartello che invita a gettarsi nella caverna poco più in basso. Certo, è ancora possibile saltare completamente il tutorial, ma ora è assolutamente impossibile non notarlo. Se per caso vi stesse avvicinando solamente ora al gioco di FromSoftware, il nostro consiglio è quello di gettarvi immediatamente nella sezione destinata ad apprendere le basi del gioco. Oltre al loot è infatti possibile prendere confidenza al meglio con tutti i comandi e avrete anche la chance di sconfiggere un primo boss.

Elden Ring continua ad essere un successo su tutti i fronti, con tantissime copie vendute e giocatori che oramai si lanciano nelle imprese più bizzarre di sempre. Se siete stati catturati anche voi dalla bellezza del gioco ma state trovando un po’ troppi ostacoli, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida completa, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gl aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.