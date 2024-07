Elden Ring, in arrivo film e serie TV? George R.R. accende le speranze

Il celebre autore di "Le Cronache del ghiaccio e del fuoco", George R.R. Martin, ha recentemente lasciato intendere la possibilità di una trasposizione cinematografica o televisiva di Elden Ring. Dopo aver collaborato con FromSoftware per la creazione delle Terre di Mezzo di Elden Ring, Martin non solo ha ricevuto il Nebula Award per la migliore sceneggiatura di un videogioco, ma sembra essere ancora profondamente coinvolto nel progetto.

L'enorme successo di Elden Ring, un RPG che mescola un eccellente design open-world con una sfida impegnativa e la firma di FromSoftware, aggiunto alla pluma dello stesso autore di Game of Thrones, contemplava sin dall'inizio un potenziale adattamento sul grande schermo. Nonostante non ci siano state conferme ufficiali fino a ora, l'ultimo post sul blog di Martin sembra quasi una conferma velata dell'adattamento stesso.

"Oh, e riguardo ai rumors che potreste aver sentito riguardo un film o serie TV basati su Elden Ring... Non ho nulla da dire," ha scherzosamente scritto Martin nel suo blog. "Nessuna parola, niente, non so niente, non avete sentito nulla da me, mum mum mum. Che rumor?"

Dopo queste parole, il regista di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, ha espresso la sua apertura verso una possibile interpretazione cinematografica del gioco, pur ammettendo la necessità di un partner esterno esperto in ambito cinematografico. "Non vedo motivo di negare un'altra interpretazione di Elden Ring, come un film," ha detto Miyazaki al The Guardian. "Ma non credo che né io, né FromSoftware, abbiamo le competenze per produrre qualcosa in un diverso medium. Qui entrerebbe in gioco un partner molto forte."

Con più di 25 milioni di copie vendute del gioco base e oltre cinque milioni per Shadow of the Erdtree, non sorprende che Hollywood possa mostrare interesse. La popolarità di FromSoftware non è una novità, ma Elden Ring ha segnato la loro definitiva affermazione nel mainstream, attirando anche chi solitamente non si avvicina ai giochi di tipo soulslike, grazie a un approccio open-world che ne ha ampliato notevolmente l'appello.

Nel mentre, se avete bisogno di aiuto per proseguire nel DLC vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide dove troverete tanti trucchi, suggerimenti e spiegazioni passo per passo.